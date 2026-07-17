三重圖書館拆除重建為第二總圖 侯友宜：命名再思考

新北市立圖書館三重分館今天動工拆除，未來將原址重建新北市圖第二總館，預計120年完工。市長侯友宜表示，議員立委反映不太贊成「第二」名稱，未來會再好好思考如何取名。

新北市立圖書館三重分館今天舉行拆除暨新建工程開工典禮，侯友宜致詞表示，新北市在西南有圖書總館，西北也要有一個文化地標，讓當地居民也能享有最現代化、智慧化圖書館；在這理念下，三重分館今天啟動拆除重建工程，邁入新階段。

侯友宜說，這座圖書館原本叫第二總圖，但議員與立委都不太贊成這名稱，「相信三重、蘆洲永遠是第一，沒有第二」，市府未來會再好好思考如何取名。

侯友宜也提到，三重也正在興建新北第二行政中心，議員在質詢時不斷向他提醒，行政中心沒有所謂第二，因此這段時間他們持續在盤點，如何把名稱變得更好，近期討論完成後，將在總質詢時回應行政中心的命名。

新北市工務局長馮兆麟表示，此案採「先拆後建」方式推動，預計今年8月底完成舊館拆除，未來第二總館以「打開的書」為設計概念，規劃地上8層、地下3層，整體經費約新台幣40億元，預計明年開工、120年完工。

新北市立圖書館館長吳佳珊簡報說明，三重分館陪伴在地約50年，未來將從分館升級為總館規模，空間從1700坪大幅擴增至1萬2000坪，服務也將提升。其中一項特色是「館校融合」，1樓將透過廊帶串聯學校，讓圖書館成為孩童放學後，最安全便利學習空間。

吳佳珊指出，未來將在每個樓層設置自助借還書設備，民眾拿起手機就可智慧尋書、自動借書；4樓也會規劃科技體驗空間，透過AI領航員提供沉浸式體驗等，希望圖書館不只是查找知識場所，也可以是創造知識的空間。