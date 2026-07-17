新北動保處攜手30年達人 揭祕寵物鳥療癒魅力

近年飼養寵物鳥風氣逐漸盛行，色彩鮮豔、聰明親人的鸚鵡、文鳥及金絲雀等觀賞鳥，被不少飼主形容是最療癒的「羽毛家人」。為守護彼此健康，新北市動保處持續針對轄內32家觀賞鳥店，每3個月監測禽流感等疫病，從源頭把關，打造安全、安心的觀賞鳥飼養環境。

經營鳥店超過30年的程老闆表示，鳥類雖然體型嬌小，卻擁有相當高的智商與敏銳觀察力，每隻鳥都有不同個性，有些鳥喜歡撒嬌，看到主人回家會興奮鳴叫，有些會因主人忽略牠而故意背對、鬧脾氣，甚至模仿人說話、唱歌，互動十分有趣。

許多飼主下班後，只要陪伴愛鳥聊天、放飛活動，就能紓解整天的壓力，建立深厚的情感連結，也因此愈來愈多年輕族群及退休民眾投入飼養觀賞鳥。

動保處獸醫師黃嘉鴻指出，觀賞鳥雖然不像家禽大量飼養，但仍可能感染禽流感等傳染病，因此做好源頭監測十分重要。動保處持續針對轄內合法登記的觀賞鳥繁殖場及32家鳥店，每季辦理一次主動採樣監測，採集鳥類糞便拭子送驗，透過科學化病毒監測，及早掌握疫情、降低疫病傳播風險，保障鳥隻健康，同時維護民眾選購及飼養安全。

黃嘉鴻提醒，健康的寵物鳥除了仰賴業者落實防疫管理，飼主日常照護同樣重要。飼養時應提供足夠活動空間及良好通風環境，均衡供應穀物、蔬果及專用飼料，並定期清潔鳥籠、飲水器及食盆，避免糞便堆積滋生病原。此外，新購鳥隻建議先與原有鳥隻分開觀察一段時間，確認健康狀況後再混養，可有效降低疾病傳播風險。

新北市動保處表示，透過定期防疫採樣、持續監測及源頭管理，不僅提升觀賞鳥產業的防疫品質，也讓民眾能安心選購健康鳥隻，享受與羽毛夥伴互動帶來的陪伴與療癒。呼籲民眾購買觀賞鳥時，應選擇合法、管理完善且配合防疫監測的鳥店或繁殖場，共同打造友善、安全的人鳥共好環境。

新北動保處針對轄內32家合法經營的觀賞鳥店，每3個月進行禽流感等疫病監測，從源頭把關。圖／新北動保處提供