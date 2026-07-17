議會交鋒 綠批蔣市政 藍嗆不提問題油

極端天氣衝擊話題燒進北市議會，蔣萬安昨赴議會施政報告並備詢，民進黨團發言時鎖定內湖淹水、砍樹等議題，指責蔣治理市政無方。藍營議員則是力挺市府，直言綠營發言未提問題油品。

蔣萬安昨赴議會施政報告並備詢，民進黨議員集體舉牌「淹水天坑加砍樹」等，民進黨黨團總召王閔生表示，最近的淹水、天坑、砍樹爭議，還有史無前例的颱風準備假，顯示北市治理無方、進退失據。綠營議員輪番程序發言杯葛。

國民黨議員汪志冰譏諷，民進黨議員只關心樹、颱風怎麼放假，卻沒有人關心「食安零容忍」。國民黨議員秦慧珠發言時力挺市府，並稱蔣的施政報告內有提到處理砍樹、颱風等。

此外，面對極端氣候帶來的暴雨問題，新北市府投入逾七億元改善鶯歌東門溪排水暨鳳鳴滯洪池工程，市長侯友宜昨啟用；台北市長蔣萬安也要整建榮星花園，增加二○五六立方米的保水量，在強降雨時吸納雨水。

鳳鳴滯洪池為新北市規模最大地下式滯洪池，容量達六點二萬噸，相當於二十五座標準游泳池，也同步改善護岸及河道，助鳳鳴地區擺脫水患陰霾。

新北水利局長宋德仁指出，東門溪兩岸護岸八一六公尺，護岸加高至三公尺、河道拓寬至九公尺，拆除河道內十八間違建，新北、桃園各九間。整體防洪能力提升至「二十五年不淹水」標準，部分河段保護能力達五○年以上；今年六月米克拉颱風外圍環流帶來豪雨，東門溪水位維持正常，通過實戰考驗。

滯洪池地面層將興建占地約二公頃鳳鳴公四公園，打造滑板、學步車、兒童遊戲、滑軌及鞦韆、戲水及草原休憩等六大主題，兼顧不同需求。侯友宜昨視察時宣布，公園旁約一公頃土地朝興建國民運動中心方向規畫，將投入八億元，兼顧地方防洪、休憩及運動需求。

蔣萬安在主持榮星花園整建典禮，因應極端天氣，導入滲水、透水、保水的永續教育概念，還有降溫、透水設計，在榮星花園籃球場、九重葛花廊下增加二○五六立方米的保水量，強降雨時吸納雨水，一點四公頃透水鋪面「會呼吸、助降溫」，拚二○二八年底完工。

議會前他受訪及後續開議過程中，也強調市府皆有針對極端氣候下的強降雨進行應變與檢討，並承諾會持續落實防汛與基層清淤工作。