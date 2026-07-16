徐欣瑩揭深偽鑑識漏洞 憂地方警沒設備影響年底選舉

年底地方選舉將至，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天在立法院內政委員會質詢指出，內政部要求警察成立「假訊息查處小組」，恐讓基層員警陷入政治審查爭議；她也質疑深偽影音鑑識技術集中中央，地方警察缺乏設備，若選前案件暴增，恐影響選務。

年底地方公職人員選舉將至，立法院內政委員會今天針對選務整備、假訊息因應及資安整備進行專案報告。徐欣瑩指出，警政署各警察局成立「假訊息查處小組」，恐讓基層員警承擔政治審查壓力；另一方面，深偽影音鑑識技術集中在中央刑事局，地方警察缺乏相關能力，若選前案件大量湧入，恐影響選舉。

徐欣瑩表示，內政部依行政院「惡、假、害」標準要求警察積極偵辦假訊息，但她質疑，基層員警如何在短時間內判斷言論自由與惡意假訊息的界線。她指出，涉及「可受公評」等案件，即使檢察官、法官都需數月審理，如今卻將判定權責交由第一線警察，恐造成雙重標準，也可能讓警察在選前被質疑成為政治工具。

徐欣瑩要求內政部重新檢討相關制度，針對「假訊息不待偵查終結即發布新聞澄清」，訂定具體、明確且符合行政中立的規範。

針對AI深偽影音防制作業，徐欣瑩指出，依選罷法規定，擬參選人或候選人遭深偽影音抹黑，可向警察機關申請鑑識，刑事局也建置鑑識軟體，但目前相關技術集中在中央刑事局。她表示，候選人遭深偽攻擊時，第一時間多會向在地派出所報案，若地方警方沒有鑑識能力，選前黃金周又出現大量案件，恐造成中央鑑識量能塞車，影響即時澄清。

徐欣瑩並提及2018年因「公投綁大選」導致投票所大排長龍，認為若今年因AI深偽鑑識延誤，可能影響選舉結果。

此外，她也關切地方選舉開票夜的電腦計票系統及計票資訊查詢網站資安防護，質疑中選會與數發部資安權責界線不夠明確，若開票當晚網站癱瘓或數據延遲，恐出現權責不清情況。中選會回應，已於7月初完成計票系統巡航健檢，初步未發現重大資安漏洞。