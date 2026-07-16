影／信義東延段月台驚見「室內瀑布」 蔣萬安曝原因

信義線東延段的捷運廣慈/奉天宮站本月初發生月台層東側天花板局部脫落、滲漏水，今被民進黨議員洪健益揭露。台北市長蔣萬安說，是因樓上清洗地板，也提及目標8月底通車，會確保一切安全無虞。

蔣萬安下午赴議會施政報告，洪健益質詢問及信義線東延段的通車進度，蔣回應目標預計8月底通車。洪說，他作為信義區的選民、民代，信義線東延段要通車，他給市府鼓掌，也希望如期，但提醒蔣萬安顧及台北市民的生命財產安全。

洪健益現場公布一段7月5日影片，當天風和日麗，廣慈/奉天宮站內月台的天花板突然從天而降，伴隨大量的水。蔣表示，捷運局有跟他回報，當天樓上清洗地板，在做收尾工作，水量比較大，並強調會確保一切安全無虞。

捷運局回應，經二工處查明，當日施工廠商安排委外清潔公司進行車站公共區穿堂層地坪清潔作業。由於清潔使用較大量清水，導致水沿穿堂層電扶梯及樓梯開口周邊石材縫隙流入下方月台層天花板積水，最終因天花板無法承受積水重量，發生局部天花板脫落及滲水。

二工處表示，該案已完成全面檢討及改善，後續採取3項措施，包含比照捷運營運車站清潔作業方式，要求清潔廠商避免使用大量清水沖洗地坪，改採可同步吸水回收的拖地式吸塵設備，即時回收清潔用水。

再者是針對穿堂層電扶梯及樓梯開口周邊石材縫隙全面加強填縫作業，阻斷水流滲入路徑，提升樓板整體防水效果；三是加強施工期間清潔作業管理及巡查機制，於清潔作業前完成風險評估，作業期間安排專人巡視，並於作業完成後確認現場無積水及滲漏情形，確保施工環境安全。

捷運局表示，此次事件事施工期間清潔作業造成的偶發人為狀況，並非車站結構安全或防水設計缺失。施工團隊針對施工期間發現的滲漏水情形，持續檢測、分析及改善，透過完善的專業施工工法，有效降低滲漏，提升車站結構耐久性及防水性能，確保工程品質及未來營運安全。