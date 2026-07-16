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汐止區內溝溪步道口無障礙不友善 民克難疊磚通行

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
內溝溪忠一街的步道入口處，因為和道路有高低落差，推輪椅、嬰兒車很難通行，有民眾用石頭及磚塊堆疊，克難通行。圖/觀天下有線電視提供
內溝溪忠一街的步道入口處，因為和道路有高低落差，推輪椅、嬰兒車很難通行，有民眾用石頭及磚塊堆疊，克難通行。圖/觀天下有線電視提供

汐止區內溝溪沿岸生態好，每天有不少民眾散步休閒，不過，在忠一街的步道入口處，因為和道路有高低落差，推輪椅、嬰兒車很難通行，所以，就有民眾用石頭及磚塊堆疊，克難通行，但依舊不好走，所以，地方希望相關單位能夠協助，在步道入口處施作無障礙坡道，提供更友善的通行環境。

忠山里長吳國全說，內溝溪步道進去有觀賞亭，再加上之前步道改善後，提供民眾很好運動休憩的環境，只是要進入步道的入口處，沒有無障礙設施，雖然，有熱心里民堆砌一些石頭，讓通行方便一點，但是對輪椅出入還是有很大的不便，就曾經看過好幾次，有人輪椅推到入口處後，因為，有落差推起來很辛苦，所以，坐在輪椅的長輩或是身體不方便的民眾，就要先勉強下來，手扶著旁邊的鐵杆後，等幫忙推的人將輪椅推上步道後，再把人扶回輪椅，真的很不方便，希望市府水利局能夠協助設置無障礙坡道。

立法委員廖先翔表示，內溝溪步道在忠一街入口處，目前是沒有無障礙斜坡道，如果輪椅族要上步道的話，要到前面一個路口的地方，比較遠一點，再加上斜坡道上來的地方再延伸入口處的地方，寬度也不太夠，所以，吳里長建議是不是能夠在入口處施作無障礙的斜坡道，已經將地方需求，反應市府水利局協助改善，希望讓長輩或是輪椅族都能更加的親近內溝溪沿線營造好的環境。

汐止 輪椅

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