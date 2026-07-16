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環境髒亂惡臭難聞 汐止區福德二路公寓盼接污水管

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
福德二路45號一帶傳統公寓，沒有接污水管，居民抱怨環境髒亂，尤其夏天發出的惡臭撲鼻難聞，真的很受不了。圖/觀天下有線電視提供
福德二路45號一帶傳統公寓，沒有接污水管，居民抱怨環境髒亂，尤其夏天發出的惡臭撲鼻難聞，真的很受不了。圖/觀天下有線電視提供

汐止污水下水道做了好幾年，不過，在福德二路45號一帶的傳統公寓，卻一直沒有接管，居民抱怨環境髒亂，尤其夏天發出的惡臭，真的很受不了，所以，今(16)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠爭取納管，接污水下水道。

福德里長林山永指出，在福德二路45-53號以及55巷一弄1-7號，共計60戶，都還沒有施作污水接管處理，讓住戶們很困擾，不但環境髒亂，最可怕的是惡臭撲鼻難聞，真的受不了，影響住戶們的生活品質，所以，也向新北市議員白珮茹陳情，今天會勘和相關單位協商討論，看要如何施作，將污水接管。

民眾說，味道的的很難聞，因為後巷污水下水道沒有接，很髒亂很臭，因為水都那麼久、那麼多年都沒有流通，非常臭，這次很感謝議員白珮茹還有里長幫忙，希望能夠接污水管。

新北市議員白珮茹表示，里長和住戶在反應，因為污水沒有接管發出惡臭，希望水利局可以協助想辦法，今天新北市政府水利局來現場會勘，主要是因為這一帶以前會淹水，所以，下面都埋了很大的箱涵，之前就是有管障的問題，導致污水的施工在接管上會發生問題，所以，今天有初步討論，會先行鑑界，儘量在小巷子找出機具可以進出的空間，讓管子可以過的去，跟里長也會就後續的狀況，儘量來推動。

白珮茹提到，第一就是目前會先納入第三標工程計劃，但是現在都沒有廠商來標，一直發包不出去，希望工程能順利標出去，不然就會造成後續推動的困難，另外，就是先進行鑑界，把土地測量後，讓工程能往前推進，因為，這邊也是未來的捷運宅，希望改善居民的生活品質，不然夏天到了，真的非常臭，希望污水接管在大家的配合下，提高接管率，讓整體生活環境更好。

汐止 污水 白珮茹

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