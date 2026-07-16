基北北桃平台交通會議登場 聚焦北台灣生活圈再升級

北台灣是共同生活圈，交通議題更是牽一髪動全身，基北北桃合作交流平台成立第8年，累積推動逾60項跨域合作方案，涵蓋交通、災防、教育文化、產業民生等8大面向，今天舉行今年度第二季工作會議，新提出包括淡水老街廣場周邊交通及停車改善等議題，透過4市持續交流與合作，讓北台灣生活圈升級。

基北北桃合作交流平台交通議題組今天舉行今年第2季工作小組會議，邀集基隆市、台北市、桃園市及新北市交通、工務、捷運及公共運輸等相關機關，研商跨市交通議題。

交通局長鍾鳴時表示，基北北桃合作交流平台自成立以來，以交通、災防、教育文化、產業民生、都會發展、衛生社福、環境資源及觀光文創等8大議題推動跨市合作，近年已成為全國跨域治理的重要典範。

截至今年，四市已累計推動超過60項合作方案，並持續提出新增合作議題，展現四市攜手解決共同課題的成果。

交通局指出，交通議題組多年來持續就捷運建設、公車路網、公共運輸、智慧交通、交通管理及交通安全等議題密切合作，如跨市公車服務優化、捷運路網銜接、智慧交通經驗交流，以及重大交通建設協調等，都讓北台灣民眾跨市通勤更加便利，也提升整體交通運輸效率。

今日工作小組會議除檢視各項合作案辦理情形外，也針對新增提案進行討論，包括淡水老街廣場周邊交通及停車改善等議題，希望透過跨市經驗分享及專業交流，精進各項交通政策與建設規畫。

交通局表示，北台灣四市每日跨縣市通勤人口眾多，交通早已突破行政區界線，新北市將持續與基隆、台北及桃園深化合作，透過定期交流及跨機關協調，整合交通資源，攜手推動更多便民措施，打造更便捷、更安全、更智慧的北台灣交通生活圈，讓跨域治理成果真正落實於市民日常生活。