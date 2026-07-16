颱風假惹議？蔣萬安點名一堆南部縣市 質疑只挑北市其他卻看不到

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，綠營批評市府施政，包括巴威颱風放颱風準備假等議題。國民黨議員鍾小平質詢時問蔣萬安，綠營的批評是否不符比例原則？蔣萬安則點名台南、高雄、屏東，並說「為什麼單單只選台北市？其他縣市他們都看不到一樣。」

針對颱風假，蔣萬安指出，他強調很多次，北市一定是以市民的生命財產安全最優先考量，這一次包括中央氣象署、北市氣象團隊都說是巴威颱風是25年來暴風圈最大的一次颱風，而且預估災情會非常嚴重，好比之前的蘇迪勒跟艾利颱風，那時候路樹倒了3000多棵，當然不得不慎。

蔣萬安也指出，看看其他縣市，像前不久山陀兒颱風，台南也完全沒有達標「一樣放」也是說所謂「做好準備」，而且南部縣市是跨區、跨市的共同生活圈。

他接著還點出，高雄也是，前年10月的時候，颱風來也完全沒有達標，也有放假，說是後續的災後復原等等，也沒有人講一句話，那看屏東也是，「科學數據全天也沒有達標，也放假啊」；為什麼單單只選台北市？其他縣市他們都看不到一樣。

蔣萬安指出，以他的立場，面對25年來暴風圈最大的颱風，料敵從寬、禦敵從嚴，一定要嚴陣以待，如果今天這個颱風，若路徑稍微偏一點，速度又放慢或加快，都會對後續災情影響造成非常大變動。

鍾小平也問，是不是若沒有人討論選總統，面對的炮火會少一點？民進黨和綠色電台的政論節目炮火會不會少一點？打得不符比例原則？蔣萬安說，這個事情，就是絕對以市民最優先考量。

至於颱風假不要雙標，權力應該還給行政院？蔣萬安說，之前也有很多的討論，今天有現有的機制、相關的規定，是交由地方政府來決定，市府當然要確保市民的安全，以及事前各項的準備工作，降低後續災情發生的影響程度，市府要綜整的考量。