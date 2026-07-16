翻轉慢性病患者餐桌 智耕創新榮獲2026傑出生技產業獎

由中興大學輔導的智耕創新公司憑藉精準營養調控系統，以及在慢性腎臟病與糖尿病飲食管理上的創新成果，榮獲2026傑出生技產業獎（Taiwan BIO Awards）的「傑出新創獎」，今天頒獎。

慢性腎臟病與糖尿病患者在日常飲食上往往面臨重重限制，腎臟病患者需留意鉀與蛋白質攝取，糖尿病患者則須長期管理醣類；許多患者與家屬仍常因食材選擇有限、備餐程序繁複，而難以長期落實。

智耕創新公司打破傳統農業與食品開發思維，研發團隊透過跨領域合作，建立獨家的「精準營養調控系統」，從田間栽培與作物生理著手調整營養組成，成功開發低鉀蔬菜、天然低蛋白米、控醣蔬菜及控醣軟糙米等機能性食材。

針對腎臟病飲食需求，團隊大幅降低蔬菜與米食中的鉀及蛋白質含量，同時保留原有型態、口感與食用方式，讓低鉀與低蛋白飲食更容易融入日常。針對糖尿病與血糖管理需求，團隊則將鉻營養元素導入蔬菜與主食，其中鉻有助於維持醣類正常代謝，讓控醣飲食兼顧營養、飽足與口感。

智耕並透過「腎食堂」與「醣食堂」兩大品牌，建立慢性病飲食整合平台，整合主食、蔬菜與日常飲食產品，讓患者與家屬能在同一平台取得更完整的選擇。

智耕創新董事長黃明發表示，我們不只是在做農業，而是在用生物科技打造精準醫療的前導防線，秉持「Farm before Pharm」理念，希望把安心、美味與科學重新帶回餐桌，讓慢性病患者重新享受「好好吃飯」的幸福。

黃明發強調，將持續深化精準營養技術，開發更多符合慢性病與高齡者營養需求的機能性食材，並以新加坡市場為起點，逐步拓展海外布局。