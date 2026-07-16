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蔣萬安赴議會施政報告 綠營杯葛轟北市淹水、砍樹「拉起萬安警報」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台市長蔣萬安下午赴議會施政報告，綠營針對近來北市發生的內湖淹水、砍樹、放颱風準備假等議題，舉標語批評蔣萬安無能。記者楊正海／攝影
台市長蔣萬安下午赴議會施政報告，綠營針對近來北市發生的內湖淹水、砍樹、放颱風準備假等議題，舉標語批評蔣萬安無能。記者楊正海／攝影

北市議會昨開議，市長蔣萬安今赴議會做施政報告，綠營針對近來北市發生的內湖淹水、砍樹、放颱風準備假等議題，先做程序發言，杯葛蔣萬安上台，並指台北市已經拉起「萬安警報」，議員集體舉牌「淹水天坑加砍樹、萬安施政沒半步」並喊「蔣萬安施政無能」。

蔣萬安施政報告前，綠營先做程序發言，民進黨議員林亮君指出，台北市這陣子發生非常多事，已經拉「萬安警報」從淹水、水溝清理、砍樹到颱風假標準不一致，台北市已經「螺絲掉滿地」；北市提AI治水、防洪提升，但暴雨讓內湖發生嚴重淹水，不見市長積極回應，也沒有檢討報告，「下過水無痕」沒有自省的能力。

林亮君說，市府要市民堆沙包、水溝要清，蔣市府到底做了什麼？砍樹的問題，美其名是颱風季修樹，但市民覺得 粗暴，北市拉萬安警報，政策失靈，台北市民要承受市府決策失能到何時？

民進黨議會黨團總召王閔生表示，最近的淹水、天坑、砍樹爭議，還有史無前例的颱風準備假，顯示北市治理無方、進退失據， 所以要送標語「淹水天坑加砍樹、萬安施政沒半步」。

另外，台北市上月發生內湖淹水事件，內湖區等地排水溝被指長出茂盛的山蘇，排水溝清淤備受關注。北市府稱，植物專家判定山蘇是上游沖下來的，並不會影響積淹水。綠營今在議場也諷，並送蔣萬安山蘇，也喊「山蘇、小樹 種在土裡，不是在水溝裡。」何孟樺也送送鏟子給市長，要求加強清水溝，議員顏若芳則送足球，要市府不要再踢皮球。

蔣萬安 淹水 北市 台北市選舉 2026九合一選舉

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