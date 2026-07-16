中和海砂屋公辦都更案現曙光 新北住都中心今簽約 共創節能減碳永續宅

新北市中和區美景大地社區89戶於10多年前確認為海砂屋，經過受害住戶多年努力爭取，公辦都更案現曙光，新北住都中心今天與實施者築豐建築公司簽署合作契約，將改建為2棟地上15層樓，地下5層全新綠建築，共創節能減碳永續宅，改建工程預計2030年動工。

新北市危險建築物580專案計畫再傳捷報，「中和錦和案（美景大地社區）」今天舉行簽約儀式，新北市住宅及都市更新中心與實施者築豐建設公司簽署合作契約，打造生態宜居新家園，象徵社區重建正式邁入實踐階段。現場邀集民意代表、區長、里長、社區住戶及都更大聯盟公學會成員共同見證，為海砂屋重建工作寫下重要里程碑。

「中和錦和案」基地位於中和區圓通路，鄰近錦和國小、錦和高中、錦和運動公園及中和國民運動中心，基地面積約1114坪，坐擁完善學區、休憩及運動機能。社區於2023年經新北市政府鑑定為海砂屋後，89戶住戶隨即積極推動重建，在短時間內凝聚超過9成同意比例，展現高度共識，隨後透過「危險建築物580專案計畫」，在中心協助下順利完成公開招商。

新北住都中心執行長林士森表示，海砂屋重建不只是建築更新，更關乎居民居住安全與生活品質的提升，美景大地社區從確認海砂屋身份、申請580專案計畫到完成招商簽約，每一步都凝聚著居民對未來的期待，更充分展現社區團結合作的力量。本案成功招商，不僅是中和地區重要的都更成果，也再次驗證580專案計畫加速危險建築物重建的具體成效。中心未來將持續透過公開招商，導入民間專業團隊與實務經驗，協助社區加速重建。

新北住都中心說，依據築豐建設規畫未來以「生態跳島」為設計理念，充分結合周邊學校、公園及綠地資源，透過綠色廊道與開放空間串聯鄰里環境，打造兼具生態、人本與休憩機能的宜居環境。未來預計興建2棟地上15層、地下5層住宅大樓，並規劃取得綠建築銀級、建築能效標示第一級及低碳建築第三級、結構安全性能第三級等認證標章，落實節能減碳與永續發展；社區中庭亦將以主樹意象作為守護與傳承的象徵，營造溫暖且具凝聚力的公共空間。

築豐建設董事長白書鴻指出，面對都市結構老化與安全議題，透過都市更新，能有效改善老舊建物耐震不足及居住環境惡劣的問題。築豐建設此次主導的都更案，計畫興建地上15層、地下5層的現代化住宅，全面導入耐震結構、強化綠化景觀，並規畫開闊的開放空間，致力打造綠建築，為居民建構安全且兼具社會永續價值的宜居環境。他強調，都更的核心意義不僅是拆除重建，而是讓舊社區重獲新生，提升城市韌性。

住戶代表張素月表示，社區住戶已凝聚共識，也感謝實施者未來能夠秉持透明、公開與誠信，和社區住戶共同邁進，希望在不久的將來能夠打造一個非常美好、完美又幸福的家園。

新北住都中心強調，「危險建築物580專案計畫」推動以來，已協助多處危險建築物社區啟動重建程序，透過專業輔導、資源整合及招商機制，大幅加速重建進程。未來將持續秉持「自助、人助」精神，透過公私協力機制，打造更安全、宜居且永續的新北家園。

新北市中和區美景大地社區89戶海砂屋公辦都更案現曙光，新北住都中心今天與實施者築豐建築公司簽約，將改建為2棟地上15層樓，地下5層全新綠建築，共創節能減碳永續宅。記者王長鼎／攝影

新北市中和區美景大地社區89戶海砂屋公辦都更案現曙光，新北住都中心今天與實施者築豐建築公司簽約，將改建為2棟地上15層樓，地下5層全新綠建築，共創節能減碳永續宅。記者王長鼎／攝影