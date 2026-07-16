結合十四張捷運站 新店B單元打造TOD淨零碳商業核心

陪伴市民走過一甲子的北市榮星花園，今起啟動整建工程，市長蔣萬安上午出席開工典禮時說，中山區是他的起家厝、從小成長地方，非常感謝中山區栽培，現在他也住中山區、三個寶貝也在中山區長大，感受中山區的人情味及中山區的魅力。

2026-07-16 11:58