結合十四張捷運站 新店B單元打造TOD淨零碳商業核心
新北市政府昨發布新北市新店B單元及Y7捷運系統用地都市設計審議原則，結合「新北淨零碳」城市目標，計畫將十四張捷運站與新店B單元打造TOD淨零碳商業核心，未來將透過「創造降溫風廊」、「增加綠化固碳」、「十四張立體商業軸帶」等三大策略，打造兼具商業發展、步行友善與生態永續的立體都市景觀。
新北市城鄉發展局表示，新店B單元重劃區配合捷運環狀線及安坑線開發，結合全台規模最大捷運聯合開發案「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，整體開發面積約48.8公頃。未來透過十四張捷運站大型空中商業活動平台串連捷運站、公園至B單元商業區建構完善的立體人行系統，並結合開放空間、林蔭步道等設計手法，具體落實TOD以人行優先的步行城市。
為改善此區都市微氣候，未來都市設計審議指定區域建築基地退縮6公尺，導入新店溪河岸風場，搭配雙排喬木林蔭步道，優先選用高效固碳樹種，並於南向建築立面設置30%以上之垂直綠化設施，全區綠覆率須達100%以上，以落實「創造降溫風廊」與「增加綠化固碳」等具體措施。
城鄉局表示，「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」商業使用空間結合開放空間整體規畫，設置觀景廣場、站前廣場及線型廣場，串聯商場及療癒庭園供市民多元休憩空間。臨新店溪側留設寬度12公尺以上之觀景平台，透過跨堤設施串聯河濱公園，強化水岸休憩與步行系統連結，提升市民休憩品質。另導入低衝擊開發（LID）規畫理念，喬木種植採連續及簇群式配置，結合喬、灌木與地被複層植栽，規畫1.5公尺以上集中式覆土，以提升基地保水、雨水入滲及都市生態永續目標。
新北市府強調，未來將持續透過都市設計審議機制，以強化商業效益、水岸環境與淨零永續發展目標，推動新店B單元重劃區與十四張地區整體發展。藉由立體人行系統、友善開放空間、低衝擊開發及綠化固碳等策略，逐步形塑十四張地區成為新店地區商業與生活核心新地標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。