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新北最大地下滯洪池啟用 侯友宜宣布8億蓋鳳鳴運動中心

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜出席鳳鳴公四公園動土祈福儀式，並宣布將朝投入約8億元興建國民運動中心方向規畫。記者張策／攝影
新北市長侯友宜出席鳳鳴公四公園動土祈福儀式，並宣布將朝投入約8億元興建國民運動中心方向規畫。記者張策／攝影

新北市鶯歌鳳鳴地區長年受積淹水所苦，新北市政府斥資7.19億元推動東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，歷經930天施工，今年5月完工，市長侯友宜今主持啟用典禮，並為地面層鳳鳴公四公園工程動土。侯也宣布，公園旁另約1公頃土地將朝興建國民運動中心方向規畫，預計投入約8億元，兼顧地方防洪、休憩及運動需求。

鳳鳴滯洪池為新北規模最大的地下式滯洪池，滯洪容量達6.2萬噸，相當於25座標準游泳池。工程由經濟部水利署全額補助，開挖深度達8.76公尺，產出土方約11萬1200立方公尺，其中6萬5000立方公尺由桃園市政府協助媒合至桃園航空城，解決土方去化問題。

侯友宜表示，東門溪全長約8.2公里，流經新北鶯歌鳳鳴地區約1公里，過去因通洪斷面不足、護岸限制及沿線違建等問題，每逢豪雨容易積淹水。市府除興建地下滯洪池，也同步改善護岸及河道，盼讓鳳鳴、鶯歌居民擺脫長年水患。

出席活動的民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，感謝侯友宜領導的新北市府團隊，如期、如質完成工程。她說，今天不只是鳳鳴公四公園開工，也是地方期待已久的鳳鳴滯洪池完工；工程在她與地方議員爭取下，納入中央前瞻計畫全額補助，再加上東門溪整治，整體經費約7億元，展現中央與地方共同推動治水的成果。

蘇巧慧表示，鳳鳴地區近年陸續完成多項建設，包括鳳鳴車站啟用，改善地方交通，也讓居民對區域發展更有感；未來盼持續結合地方力量，為鶯歌及鳳鳴地區爭取更多建設。

水利局長宋德仁指出，工程完成東門溪兩岸護岸共816公尺，將護岸加高至3公尺、河道拓寬至9公尺，並拆除河道內18間違建，新北、桃園各9間。整體防洪能力提升至「25年不淹水」標準，部分河段保護能力可達50年以上；今年6月25日米克拉颱風外圍環流帶來豪雨時，東門溪水位仍維持正常，已通過實戰考驗。

宋德仁表示，鳳鳴滯洪池設有水位計及監視設備，並納入新北智慧防汛平台，可透過手機遠端操作閘門及抽水設備。未來將採「多次滯洪」方式，只要外水位下降，便抽排池內積水、重新騰出容量，提升連續豪雨期間的防洪效能；市府也規畫未來開放導覽，作為防災及環境教育場域。

滯洪池地面層將興建占地約2公頃的鳳鳴公四公園，工程經費約3.4億元，工務局長馮兆麟表示，鳳鳴公四公園基地總面積約3公頃，其中2公頃規畫為公共休憩公園，另1公頃作為運動休閒設施使用。公園工程經費約3.4億元，將打造滑板區、學步車區、兒童遊戲區、滑軌及鞦韆區、戲水區及草原休憩區等6大主題空間，並兼顧不同年齡層需求。

馮兆麟指出，因應極端高溫，園區將採自然遮蔭、人工遮蔭及物理降溫3大手法，包括種植逾400棵、以台灣原生樹種為主的喬木，增設棚幕、格柵，以及水霧、噴水等設施，預計117年7月完工，後續完成相關認證後，目標於117年底啟用。

侯友宜表示，鳳鳴人口持續成長，隨著捷運三鶯線通車、新北市美術館啟用及周邊建設發展，地方不僅要有安全的防洪環境，也應具備完善的休閒運動設施。他要求市府重新檢視原採BOT興建休閒運動場館的規畫，朝投入約8億元興建國民運動中心方向辦理，相關開發方式及內容仍待後續確認。

新北市今舉行鳳鳴公四公園開工典禮暨鳳鳴滯洪池完工視察，新北市長侯友宜率市府團隊與地方民代共同出席。記者張策／攝影
新北市今舉行鳳鳴公四公園開工典禮暨鳳鳴滯洪池完工視察，新北市長侯友宜率市府團隊與地方民代共同出席。記者張策／攝影

鳳鳴公四公園工程今動土，未來將規畫滑板、兒童遊戲、戲水及草原休憩等多元空間。記者張策／攝影
鳳鳴公四公園工程今動土，未來將規畫滑板、兒童遊戲、戲水及草原休憩等多元空間。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今視察鳳鳴滯洪池，並與地方民代一同了解工程完成情形。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今視察鳳鳴滯洪池，並與地方民代一同了解工程完成情形。記者張策／攝影

鳳鳴滯洪池為新北市規模最大的地下式滯洪池，滯洪容量達6.2萬噸，相當於25座標準游泳池。記者張策／攝影
鳳鳴滯洪池為新北市規模最大的地下式滯洪池，滯洪容量達6.2萬噸，相當於25座標準游泳池。記者張策／攝影

新北市長侯友宜聽取水利局介紹，了解使用手機操作智慧防汛平台。記者張策／攝影
新北市長侯友宜聽取水利局介紹，了解使用手機操作智慧防汛平台。記者張策／攝影

新北市長侯友宜率市府團隊及地方民代進入鳳鳴滯洪池視察，現場了解工程設施及防洪效能。記者張策／攝影
新北市長侯友宜率市府團隊及地方民代進入鳳鳴滯洪池視察，現場了解工程設施及防洪效能。記者張策／攝影

侯友宜 滯洪池 新北

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