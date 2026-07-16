「南大安北榮星」雙寶石 蔣萬安曝亮點…榮星花園整建2028年底完工

陪伴市民走過一甲子的北市榮星花園，今起啟動整建工程，市長蔣萬安上午出席開工典禮時說，中山區是他的起家厝、從小成長地方，非常感謝中山區栽培，現在他也住中山區、三個寶貝也在中山區長大，感受中山區的人情味及中山區的魅力。

蔣也提到，過去他當立委時，就有里長建議台北市應打造「南大安、北榮星」雙寶石公園，榮星花園絕對可以展現這樣的實力，所以他上任後，積極規畫公園整建，未來榮星花園有幾大亮點，包括九重葛花廊；噴水池也將改造為花霧廣場，另外，還有螢火蟲等生態保育。

北市公園處表示，榮星花園整建工程預算約3億6700萬元，未來將在保留公園歷史記憶與生態特色的基礎上，打造兼具自然、生態與休憩功能的優質都市公園，工程預計於2028年12月完工。

公園處提到，儘管近年來，公園處在榮星花園成功復育螢火蟲生態，更打造全市第一座共融式遊戲場，但隨著設施逐漸老化，地方期待全面更新改善，本次工程將以「人與生態共融的水綠花園」為願景，保留市民喜愛的大草坪、生態池及螢火蟲棲地。將以水文景觀、生態保育、四季綠廊及故事花廊作為核心空間特色，串聯自然、人文與生活記憶。包含延續現有九重葛花廊歷史意象、強化螢火蟲生態池及生態保育理念、導入滲水、透水、保水的永續教育概念，及展現多年來社區生態志工共同守護環境的成果。

空間改造方面，過去承載許多市民回憶的噴水池區域，未來將結合更新噴水池、水霧及景觀植栽設計，轉型為兼具休憩與展演功能的「水霧花園廣場」。新的舞台空間不僅能提供藝文表演使用，也將成為社區交流與城市活動的重要場域，重新展現榮星花園噴水廣場的魅力。同時園區內的步道、涼亭、公廁及棚架等設施也將全面更新，提升園區景觀與設施品質，讓榮星花園延續城市記憶並展現嶄新風貌。

公園處表示，工程將以高品質、低干擾為原則，分區施工，盡可能保留部分可使用空間，降低施工對民眾日常活動的影響，並持續與里辦公處及地方團體等各單位保持溝通，兼顧工程品質與市民使用權益。未來期待每位市民、每個家庭，都能在這裡創造新的生活記憶，讓陪伴台北走過一甲子的榮星花園，以嶄新面貌延續城市情感與共同回憶。