快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

北市批發市場蔬果農藥殘留抽驗　茄子等4品項不合格

中央社／ 台北16日電
辣椒示意圖。圖／123RF
辣椒示意圖。圖／123RF

北市市場處今天表示，抽驗批發市場蔬果農藥殘留結果，44件不符規定，主要品項為芥藍菜、辣椒、茄子與雜柑，而芥藍菜不合格5件，初判可能是病蟲害蔓延，導致違規用藥增加。

市場處新聞資料提到，為維護民眾食用蔬果安全，每天對批發市場進場拍賣果菜抽驗農藥殘留，拍賣前完成判定檢驗。抽驗不合格，先由北農禁止交易並暫停當天同品項蔬果拍賣，取樣檢驗合格才能拍賣，仍不合格就報廢銷毀，並依規定停止供應。

市場處公布6月份監測北市批發市場蔬果農藥殘留監測結果，抽驗1000件，956件合格、44件不符規定，主要不符規定品項為芥藍菜、辣椒、茄子與雜柑，皆已完成報廢，共銷毀8462公斤。

市場處表示，芥藍菜不合格5件，初判可能為病蟲害蔓延，農民為降低損害導致違規用藥增加；辣椒不合格10件是因北農持續加強抽驗；茄子、雜柑不合格各1件，可能與產地用藥習慣有關，北農將加強產地教育與宣導用藥安全。

此外，中南部因6月連續大雨豪雨及颱風巴威和外圍環流帶來強降雨，造成產地的產區道路及蔬菜受損，且受災蔬菜因含水量高及天氣炎熱影響，容易腐爛影響採收供應，導致批發市場蔬菜到貨量減少且價格波動。

北市果菜批發市場蔬菜近期單日到貨量介於558至1542公噸，每公斤批發價格介於新台幣33.6元至51.7元，整體供應量及批發價呈現較大波動，市場供需尚未恢復穩定。

市場處表示，為平穩蔬菜價格波動，已要求北農延續購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，並透過大台北超市通路從今天至23日釋出13種蔬菜共約70公噸，民眾可參考選購或選擇北農嚴選門市及電商平台推出平穩有機蔬菜箱。

市場處指出，等後續天候穩定，若蔬菜復耕順利，採收供應將可恢復正常，將持續監控菜價並採取因應措施，維持民生供應穩定。

北市 農藥殘留 北農 辣椒

延伸閱讀

台南抽檢未上市水產 城西周邊水產與水質均合格

健康主題館／洗淨再削皮 蘋果芬普寧不下肚

致癌油產品重新上架原則公布 5批疑慮油相關產品全數不得再上架

「2個要求+5個增訂」致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法

相關新聞

「南大安北榮星」雙寶石 蔣萬安曝亮點…榮星花園整建2028年底完工

陪伴市民走過一甲子的北市榮星花園，今起啟動整建工程，市長蔣萬安上午出席開工典禮時說，中山區是他的起家厝、從小成長地方，非常感謝中山區栽培，現在他也住中山區、三個寶貝也在中山區長大，感受中山區的人情味及中山區的魅力。

炎炎夏日戲水 違反水域遊憩活動公告最高罰15萬

暑假到來，天氣炎熱，海邊、溪流及河岸等水域成為民眾消暑熱門去處。新北市觀旅局指出，暑假為水域遊憩活動旺季，開放性水域易受水流、地形、潮汐及天候等自然因素影響，潛藏不可預測風險。民眾戲水前應先掌握天候及水域資訊，並優先選擇合法、安全且設有救生員及救生設備的場域，切勿進入公告禁止水域，違反水域遊憩活動公告最高可處15萬元罰鍰。

新北最大地下滯洪池啟用 侯友宜宣布8億蓋鳳鳴運動中心

新北市鶯歌鳳鳴地區長年受積淹水所苦，新北市政府斥資7.19億元推動東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，歷經930天施工，今年5月完工，市長侯友宜今主持啟用典禮，並為地面層鳳鳴公四公園工程動土。侯也宣布，公園旁另約1公頃土地將朝興建國民運動中心方向規畫，預計投入約8億元，兼顧地方防洪、休憩及運動需求。

北市批發市場蔬果農藥殘留抽驗　茄子等4品項不合格

台北市市場處今天表示，抽驗批發市場蔬果農藥殘留結果，44件不符規定，主要品項為芥藍菜、辣椒、茄子與雜柑，而芥藍菜不合格5...

十三行低碳走讀淡水河兩岸 遊八里觀音山細說歷史

新北市立十三行博物館推低碳走讀，規劃「船去橋回」動線暢遊淡水河兩岸，全程以渡輪、單車及電動車接駁，沿途還有文史工作者細說...

Uber推機車載客 北市府將罰80萬

Uber日前推出為期一個月的免費「短程文化體驗計畫」機車載客服務，遭質疑違法上路。北市府交通局公運處表示，目前接獲二件違規是不同駕駛，依首次違規開罰，將處業者及平台共八十萬元罰鍰，其中駕駛還會被吊扣駕照四個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。