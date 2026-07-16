北市批發市場蔬果農藥殘留抽驗　茄子等4品項不合格

台北市市場處今天表示，抽驗批發市場蔬果農藥殘留結果，44件不符規定，主要品項為芥藍菜、辣椒、茄子與雜柑，而芥藍菜不合格5件，初判可能是病蟲害蔓延，導致違規用藥增加。

市場處新聞資料提到，為維護民眾食用蔬果安全，每天對批發市場進場拍賣果菜抽驗農藥殘留，拍賣前完成判定檢驗。抽驗不合格，先由北農禁止交易並暫停當天同品項蔬果拍賣，取樣檢驗合格才能拍賣，仍不合格就報廢銷毀，並依規定停止供應。

市場處公布6月份監測北市批發市場蔬果農藥殘留監測結果，抽驗1000件，956件合格、44件不符規定，主要不符規定品項為芥藍菜、辣椒、茄子與雜柑，皆已完成報廢，共銷毀8462公斤。

市場處表示，芥藍菜不合格5件，初判可能為病蟲害蔓延，農民為降低損害導致違規用藥增加；辣椒不合格10件是因北農持續加強抽驗；茄子、雜柑不合格各1件，可能與產地用藥習慣有關，北農將加強產地教育與宣導用藥安全。

此外，中南部因6月連續大雨豪雨及颱風巴威和外圍環流帶來強降雨，造成產地的產區道路及蔬菜受損，且受災蔬菜因含水量高及天氣炎熱影響，容易腐爛影響採收供應，導致批發市場蔬菜到貨量減少且價格波動。

北市果菜批發市場蔬菜近期單日到貨量介於558至1542公噸，每公斤批發價格介於新台幣33.6元至51.7元，整體供應量及批發價呈現較大波動，市場供需尚未恢復穩定。

市場處表示，為平穩蔬菜價格波動，已要求北農延續購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，並透過大台北超市通路從今天至23日釋出13種蔬菜共約70公噸，民眾可參考選購或選擇北農嚴選門市及電商平台推出平穩有機蔬菜箱。

市場處指出，等後續天候穩定，若蔬菜復耕順利，採收供應將可恢復正常，將持續監控菜價並採取因應措施，維持民生供應穩定。