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十三行低碳走讀淡水河兩岸 遊八里觀音山細說歷史

中央社／ 新北16日電

新北市立十三行博物館推低碳走讀，規劃「船去橋回」動線暢遊淡水河兩岸，全程以渡輪、單車及電動車接駁，沿途還有文史工作者細說歷史故事，首場30日啟航，17日開放報名。

十三行博物館今天發布新聞，「綠遊雙岸」低碳走讀由跨界展演團隊「明日和合製作所」操刀沉浸式聲音劇場，串聯八里渡船頭、開台天后宮等5大景點，讓遊客隨著歌曲感受八里歷史，並由文史工作者領路走讀，沿途細說廟宇與軍事遺構故事。

途中也會走進十三行博物館，透過煉鐵技術與史前貿易網絡認識千年前以河海為路的十三行人。最後則會前往觀音山桃樂絲農場，品嘗以自產文旦入菜的風味餐，體驗果園生態導覽與柚子手工皂DIY。

十三行提及，「綠遊雙岸」採環狀動線，全程以渡輪、單車及全電動車接駁串起一日移動，去程搭渡輪在河面仰望淡江大橋，山區路段與純電動車隊ZEMO零邁移動合作，接駁載送遊客登上觀音山，回程接駁更直接上淡江大橋，居高俯瞰淡水河出海口與八里左岸全景。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行人千年前就以河海為路、就地取材，是這片土地上最早的低碳生活家，「綠遊雙岸」把這份千年生活智慧帶出展廳，盼在走讀中體會人與土地的連結。首發場7月30日啟航，8月至12月每月一場，每人新台幣999元，7月17日上午9時開放報名，每梯次限額30人。

淡水河 博物館 景點

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