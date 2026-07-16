炎炎夏日戲水 違反水域遊憩活動公告最高罰15萬

暑假到來，天氣炎熱，海邊、溪流及河岸等水域成為民眾消暑熱門去處。新北市觀旅局指出，暑假為水域遊憩活動旺季，開放性水域易受水流、地形、潮汐及天候等自然因素影響，潛藏不可預測風險。民眾戲水前應先掌握天候及水域資訊，並優先選擇合法、安全且設有救生員及救生設備的場域，切勿進入公告禁止水域，違反水域遊憩活動公告最高可處15萬元罰鍰。

新北市有豐富的海岸及溪流資源，包括石門白沙灣、三芝淺水灣、金山中角灣、福隆海水浴場及三峽大豹溪指定戲水區等熱門戲水場域。

觀旅局指出，白沙灣、淺水灣、中角灣、福隆海水浴場及大豹溪指定戲水區於開放期間均配置救生員，提供民眾較安全的戲水環境。

觀旅局提醒，切勿進入公告禁止水域，並可運用海洋委員會國家海洋研究院建置的「Go Ocean」海洋遊憩風險資訊平台或APP，即時掌握海域風險等級，避開高風險時段及區域。

此外溪流及河川水域可能因上游降雨導致溪水暴漲，即使下游天氣晴朗仍可能瞬間發生危險。民眾戲水時應隨時留意周邊環境變化，避免進入攔砂壩、攔河堰、水庫蓄水範圍等危險水域；家長攜帶孩童戲水時，更應全程陪同照護，避免發生意外。

觀旅局表示，民眾出發前可至新北市觀旅局及交通部觀光署行政資訊網查詢水域遊憩公告及相關規定。違反水域遊憩活動公告者，最高可處15萬元罰鍰；如遇颱風警報、海嘯警報、大雨特報、長浪警戒或其他公告禁止情形，違者最高可處20萬元罰鍰，呼籲民眾遵守規定，快樂戲水、平安回家。