Uber推機車載客 北市府將罰80萬

Uber日前推出為期一個月的免費「短程文化體驗計畫」機車載客服務，遭質疑違法上路。北市府交通局公運處表示，目前接獲二件違規是不同駕駛，依首次違規開罰，將處業者及平台共八十萬元罰鍰，其中駕駛還會被吊扣駕照四個月。

北市公運處指出，已請Uber說明，陳述推出計畫緣由，Uber陳述只是增加服務部分，不過目前法規就是沒有開放，因此將開罰。

公運處表示，將依違反公路法違規經營計程車客運服務業，分別處靠行的公司「優行福爾摩沙公司」首次違規五十萬元、Uber平台業者十萬元罰鍰。兩名司機各依違規載客駕駛處十萬元罰鍰，並吊扣營業車牌照及駕駛執照四個月。

公運處強調，現行制度下，相關營運尚未建立完整保險及責任機制，一旦發生交通事故，將衍生保險理賠、事故責任及乘客權益保障等重大爭議，要求即刻停止招募駕駛及提供與使用Uber平台純電機車載客服務及相關派遣功能。

Uber公共政策暨政府事務總監馬培治指出，當初會推出北投機車文化體驗服務，是希望藉此讓山區交通服務可以再生，正持續與交通部、北市府交通局溝通，Uber也會針對這個服務滾動式調整。