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北市連鎖幼兒園爆兒虐！教育局稽查發現違規非單一個案 重罰20萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市議員徐立信今陪同家長們出席記者會，要求市府盡速調查該案。記者邱書昱／攝影
北市議員徐立信今陪同家長們出席記者會，要求市府盡速調查該案。記者邱書昱／攝影

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教育局表示，上月26日接獲園方通報，立即要求涉案教保員停職，29日起不得入園並派員前往幼兒園稽查，取得監視影像檔案，並於7月2日召開審查小組決議受理調查發現除通報2歲班教保員有不當管教行為外，後續檢視監視影像檔案發現，3至5歲班幼兒亦有遭另一教保員不當管教情形，7月14日已命行為人停職，全案調查完成後，提送認定委員會審議，並依認定委員會審議結果對行為人及負責人從重裁處。

教育局進說，因當事幼兒園為連鎖機構，立即針對同一負責人經營幼兒園、補習班一併清查，社會局亦清查托嬰中心，分別在上月29日、7月8日稽查幼兒園，7月8日、7月14日稽查補習班；補習班部分，發現違規從事教保服務，已依據「幼兒教育及照顧法」裁罰12萬元，聘僱未報核准教職職員工，依據「補習及進修教育法」裁罰5萬元；另社會局7月13日稽查托嬰中心，並保全監視器影像檔案。

教育局表示，已規畫舉行家長說明會，持續關心幼兒身心狀況，提供法律諮詢及「需要協助幼兒專業輔導服務方案」，由社工與專業輔導人員提供輔導處遇服務，幼兒如有轉園需求，將提供中正區及大安區有缺額的幼兒園名冊，全力協助，完成調查後，將送認定委員會審議，對於行為人依法可處1至4年或終身不得擔任教保人員、罰鍰6萬至60萬元；負責人連帶裁罰6000至6萬元；針對知悉未通報之其他教保人員（包括園長），亦將追究責任，依法裁罰3萬至15萬元。

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