新北市圖三重分館改建為市圖第二總館 17日開工

新北市府今天表示，市立圖書館三重分館將於17日舉行拆除暨新建工程開工典禮，不但打造更完善的閱讀環境，也讓圖書館成為市民共享的「城市大客廳」，讓閱讀真正融入日常生活。

新北市府文化局局長張䕒育今天在市政會議以「文化融入日常生活、藝文構築幸福城市、傳承攜手世代同行」三大主軸舉行專題報告。

張䕒育表示，透過文化建設提升城市競爭力，閱讀空間也是打造幸福城市的重要基礎。8年來，新北已完成8座圖書館新館、改造56處特色閱讀空間，翻轉市民對圖書館的想像。未來持續推動板橋分館重建，三重分館也將於17日啟動拆除重建工程。

市府說，市立圖書館三重分館未來將興建為新北市圖第二總館，預計民國120年完工，打造更完善的閱讀環境。此案規劃為生活化圖書館，規劃休閒、複合商業及科技影音體驗空間。讓圖書館成為市民共享的「全齡共享的城市閱讀大客廳」，讓閱讀真正融入日常生活。

市府告訴中央社記者，市圖第二總館將延續市圖總館的「通用設計」理念，並結合科技應用，提供智慧數位化閱讀服務，也象徵三重地區文化設施邁入更新階段。

市府說，本案採「先拆後建」方式原地重建，打造多功能閱讀空間，並平衡新北市溪北（大漢溪以北）與溪南地區閱讀資源配置，8層樓建築，1樓是生活廣場與風雨走廊，結合周邊社區與正義國小，具有城市新文化地標、休閒交流中心、複合式商業服務、創新學習等特色。