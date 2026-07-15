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新北客家局二度訪美交流 與加州社團共探語言傳承、青年參與

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北即時報導
大洛杉磯台灣客家會長陳智昇（右二）與參訪團探討擴大客家文化影響力。圖／新北市客家局提供
大洛杉磯台灣客家會長陳智昇（右二）與參訪團探討擴大客家文化影響力。圖／新北市客家局提供

新北市客家局7月9日至17日赴美展開文化交流與社區治理參訪，這是繼106年組成青年交流團赴紐約後，二度前往美國交流。客家局長劉冠吟率團拜會南加州及大洛杉磯客家社團，針對客語傳承、青年參與、僑界參政及文化創新等議題交換經驗，未來新北市客家諮詢委員會也將與當地社團建立「姐妹會」合作關係。

客家局表示，加州客家族群規模龐大、社團凝聚力強，此行拜會南加州台灣客家會理事長胡永全、大洛杉磯台灣客家會會長陳智昇及理事長李妙麗等人，了解當地社團運作及青年參與模式，作為新北推動客家政策參考。

胡永全表示，客家人重視勤勞、節儉及硬頸精神，其中硬頸代表正直與堅持，文化傳承應從家庭扎根，透過親子共同參與社團活動，深化年輕世代對客語及客家文化的認同。

陳智昇表示，除保存米食、擂茶等傳統文化，也可結合藍染等創新體驗，吸引青年及新世代參與。目前該會正規畫在美國舉辦義民祭，並與新北市客家局討論合作可能。

劉冠吟表示，新北近年持續推動客家文化創新，未來盼透過義民爺文化祭等活動，深化與洛杉磯客家社團交流。

客家局表示，新北市客家諮詢委員會未來將與加州當地客家社團締結合作關係，形成「姐妹會」，建立固定聯繫及交流機制，持續就社團治理、青年培力及文化傳承交換經驗。

參訪團也拜會洛杉磯華僑文教服務中心。中心主任張皓鈞表示，海外僑團及客家社團都面臨高齡化與世代傳承問題，青年培力已成組織永續的重要課題，期待未來與新北持續拓展國際客家合作網絡。

新北市客家局也在交流過程中分享近年施政成果。客家局表示，去年新北共辦理1708場客家文化活動，場次居六都之首，參與人次逾71萬；新北市客家文化園區累計入園人次超過1314萬，原訂「8年10館」的哈客館建置目標，預計今年超前達成11館。

客家局指出，目前新北共有57個客屬社團，分布於板橋、中和、新莊等客家人口聚集區，每年開設上百班文化研習課程，推動客語及客家技藝傳承。

回顧106年，新北曾組成青年交流團赴紐約，以創意音樂及文創商品與當地客家社團交流，並募款協助台灣弱勢兒童。客家局表示，此次再度訪美，交流層次已從青年文化展演，進一步走向社區治理與政策實務分享。

客家局表示，從106年的青年文化交流，到這次治理經驗及政策實務對話，新北客家政策已逐步邁向更具系統性的國際合作，未來將持續拓展交流網絡，推動「行動客家」理念與全球客家社群接軌，促進客家文化永續傳承及多元創新。

南加州台灣客家會長胡永全（左起）、美國加州客家會長羅蔭葉、新北市客家局長劉冠吟共同討論客家文化在北美的發展。圖／新北市客家局提供
南加州台灣客家會長胡永全（左起）、美國加州客家會長羅蔭葉、新北市客家局長劉冠吟共同討論客家文化在北美的發展。圖／新北市客家局提供

僑教中心主任張皓鈞（左三）帶領參訪團導覽中心設施後合影。圖／新北市客家局提供
僑教中心主任張皓鈞（左三）帶領參訪團導覽中心設施後合影。圖／新北市客家局提供

新北 青年 洛杉磯

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