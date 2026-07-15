台北港增收土石方總量 環委促解決車輛調度防回堵

為因應營建剩餘土石方管理，台北港擬增加年收容土石方總量及進場車次。環委建議應優先解決車輛調度問題，若同時提高收容總量與運輸車次上限，反而可能造成更多運輸車輛在道路上堵塞。

環境部今天召開「台北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書第6次變更內容對照表（年收土量體變更）」專案小組審查會議。

開發單位台灣港務股份有限公司基隆港務分公司表示，因應政府推動營建剩餘土石方全流向管理政策，台北港為北部地區營建剩餘土石方去化主要收容場所，目前物流倉儲區年收土量為420萬立方公尺，截至6月底已收容238萬立方公尺，近期每月收容量約45萬立方公尺，評估僅能協助收容至10月底。

基隆港務分公司指出，本次變更提升年土方收容量體，由每年不超過420萬立方公尺調整為每年不超過500萬立方公尺，預期每年將增加80萬立方公尺；並取消每小時須小於150車次進場管制措施，未來預期可達每小時225車次，希望藉此避免港區外八里市區道路交通回堵情形。

環評委員表示，開發單位應該先釐清到底是要先解決「提升收容總量」還是解決「避免車輛回堵」的問題；環委認為，若同時提高收容總量與運輸車次上限，反而可能造成更多運輸車輛在道路上堵塞。

環委指出，如果要解決八里市區道路的問題，現階段需要提出的是交通方案，如讓怠速車輛先到港區內，或是設計調度措施、設預約制等，「設有條件」很重要，不該只有開放上限。

總收容量部分，環委提到，台北港是重要的土石方最後收容場所，的確是能加速解決現階段土方的問題，現階段的問題疏解後，還是需要盤點需收容的總量。

經閉門會議討論，環委建議本案補充修正後通過，但送環評大會審查時需補充說明精進車輛管理措施，如進場制度及車輛卸載時間等。