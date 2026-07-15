汐止區城中里步道黃蟬、仙丹盛開 黃色花牆超吸睛

夏天到了，一年四季都有花可以欣賞的汐止區城中里步道，最近除了紫薇花開，里內種植的萬朵仙丹也接力盛開中，目前綻放得特別燦爛的黃色仙丹以及基隆河畔的軟枝黃蟬，嬌嫩花朵爭妍比美，形成黃色花牆，吸引不少民眾邊散步邊賞花。

從茄苳溪步道一路延伸到基隆河步道，沿線種下了萬朵仙丹，從早期的橘色仙丹和大王仙丹，到前幾年陸續栽種的黃色與白色新品種，如今已形成層次豐富的花海景觀，尤其最近輪到了粉嫩的黃色仙丹盛開中，再加上軟枝黃蟬，步道兩側都是耀眼的黃色花朵同步綻放，真的好美。

城中里長廖福賢表示，在城中里的基隆河步道，現在不論是黃色、粉紅、橘色，都在陸續的開，尤其目前輪到黃色仙丹盛開，還有再加上軟枝黃蟬，步道兩側都是耀眼的黃色花朵同步綻放，真的好美，歡迎大家來里內賞花。

這片美麗花海的背後，凝聚了無數志工的辛勤汗水，面對炎熱的夏季高溫，維護花園是一項考驗體力的考驗，每兩天就必須徹底澆水一次，不過，看著眼前百花齊放的美麗景致，志工們都說很值得，也熱情邀請大家，不妨趁著花期前來漫步賞花。