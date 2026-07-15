「兒童消防夏令營」汐止區登場 消防小尖兵體驗闖關

新北市政府消防局第六大隊為深植兒童防災意識，利用暑假期間，於今(15)日及7/16日，在汐止慈濟園區盛大舉辦兩梯次的「兒童消防夏令營活動」，這次活動吸引440名的消防小尖兵熱情參與，現場包括消防射水、地震體驗車以及濃煙逃生等消防闖關活動，期盼透過寓教於樂的方式，將實用的防火防災知識深耕於孩子們的心中。

這次次夏令營設計了四大主題關卡，分為室內及戶外，包括偵測煙霧反應的住警器要裝在家裡的那個位置，至於這一關，小朋友則是親自進入模擬火場的濃煙環境中，學習關鍵的避難逃生要領，再來到戶外，搭乘地震體驗車，在逼真的劇烈搖晃中實作「趴下、掩護、穩住」的自救三步驟，將防災理論轉化為直覺的自救本能。

新北市消防局第六大隊長林登港表示，非常感謝汐止慈濟園區連續第4年提供如此優質的場地支持。今年夏令營透過多元有趣的教學設計，讓孩子們在安全的模擬情境中體驗並學習自救與互助，期盼藉由活動讓防災教育從小紮根。

慈濟和氣組長廖美雪指出，能夠跟消防局一起舉辦防災暑期夏令營是非常開心的事，這已經是第4個年頭了，每年師兄師姊都非常期待小朋友來，學習一些消防知識，尤其小朋友跟家長能了一起走進慈濟園區。

除了火災與地震模擬，活動更安排學童親自操作消防水帶進行滅火體驗，讓孩子們親身體會消防員守護家園的英勇與不易。現場也融入了核災安全等多元災害情境教學，讓孩子們在挑戰關卡的過程中，不僅學會應對生活中的各類危機，更在同儕互動中培養出難能可貴的團隊合作精神。