快訊

曼谷酒館惡火已32死：泰國消防安全的老問題重演？

周麟離婚留170坪豪宅給前妻！淨身出戶只帶7萬元一晚全花光

以為當上人生勝利組！54歲擁近800萬提早退休 移居鄉下卻因這1點後悔

聽新聞
0:00 / 0:00

「兒童消防夏令營」汐止區登場 消防小尖兵體驗闖關

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
除了火災與地震模擬，活動更安排學童親自操作消防水帶進行滅火體驗。圖／觀天下有線電視提供
除了火災與地震模擬，活動更安排學童親自操作消防水帶進行滅火體驗。圖／觀天下有線電視提供

新北市政府消防局第六大隊為深植兒童防災意識，利用暑假期間，於今(15)日及7/16日，在汐止慈濟園區盛大舉辦兩梯次的「兒童消防夏令營活動」，這次活動吸引440名的消防小尖兵熱情參與，現場包括消防射水、地震體驗車以及濃煙逃生等消防闖關活動，期盼透過寓教於樂的方式，將實用的防火防災知識深耕於孩子們的心中。

這次次夏令營設計了四大主題關卡，分為室內及戶外，包括偵測煙霧反應的住警器要裝在家裡的那個位置，至於這一關，小朋友則是親自進入模擬火場的濃煙環境中，學習關鍵的避難逃生要領，再來到戶外，搭乘地震體驗車，在逼真的劇烈搖晃中實作「趴下、掩護、穩住」的自救三步驟，將防災理論轉化為直覺的自救本能。

新北市消防局第六大隊長林登港表示，非常感謝汐止慈濟園區連續第4年提供如此優質的場地支持。今年夏令營透過多元有趣的教學設計，讓孩子們在安全的模擬情境中體驗並學習自救與互助，期盼藉由活動讓防災教育從小紮根。

慈濟和氣組長廖美雪指出，能夠跟消防局一起舉辦防災暑期夏令營是非常開心的事，這已經是第4個年頭了，每年師兄師姊都非常期待小朋友來，學習一些消防知識，尤其小朋友跟家長能了一起走進慈濟園區。

除了火災與地震模擬，活動更安排學童親自操作消防水帶進行滅火體驗，讓孩子們親身體會消防員守護家園的英勇與不易。現場也融入了核災安全等多元災害情境教學，讓孩子們在挑戰關卡的過程中，不僅學會應對生活中的各類危機，更在同儕互動中培養出難能可貴的團隊合作精神。

慈濟 夏令營 汐止

延伸閱讀

曼谷酒吧大火悲劇 消防署授「兩大逃生術」千萬別躲廁所

暑假前先學保命術！桃園觀音高中500師生闖關學CPR、防溺水迎長假

中鋼攜手中碳舉辦「中鋼全能智慧王育樂營」 學童玩出自信與國際視野

全國中小學聽障學生夏令營 謝國樑晚宴：比手追浪、海洋同行

相關新聞

北市議會開議！泛綠陣營搶下工務委員會 颱風淹水、天價遮陽傘成焦點

北市議會今天開議，藍綠議員主攻工務、警政衛生委員會，最終泛綠陣營成功拿下工務委員會多數席次、藍白陣營則拿下警政衛生委員會多數席次。民進黨議會黨團總召王閔生表示，新會期包含天坑、颱風、淹水、遮陽傘議題都將是黨團重點關注議題，也希望市府能清楚說明。

理想生活節25、26日香堤大道登場 艾薇、芒果醬、Karencici接力開唱

北市青年局公布青年理想生活節將於7月25日至26日下午2時至晚間9時在信義香堤大道登場，除邀請Karencici、艾薇、芒果醬、溫蒂漫步、公館青少年、曾妮、鄒序及打倒三明治等深受青年喜愛的歌手及樂團在兩日輪番登台外，更有超過30組青年表演團隊、35組以上青創品牌及4大主題展區，打造結合創業交流、多元展演、音樂演出與互動體驗的青年交流平台。

新北客家局二度訪美交流 與加州社團共探語言傳承、青年參與

新北市客家局7月9日至17日赴美展開文化交流與社區治理參訪，這是繼106年組成青年交流團赴紐約後，二度前往美國交流。客家局長劉冠吟率團拜會南加州及大洛杉磯客家社團，針對客語傳承、青年參與、僑界參政及文化創新等議題交換經驗，未來新北市客家諮詢委員會也將與當地社團建立「姐妹會」合作關係。

北市議會開議上演委員會攻防戰 綠成功搶下「頭號目標」工務委員會

今年是選舉年，台北市議會提前在今天開議，下午決定各委員會名單，因近期台北市發生內湖淹水、高價遮陽傘、致癌油、砍樹和巴威颱風整備工作引發議論，藍綠都主攻工務和警政衛生委員會，民進黨團泛綠陣營成功搶下工務委員會，國民黨在警衛委員會僅打成平手，需要友軍支援。

北市議會開議…白營4戰將監督力道最大化 聚焦內湖淹水、北士科

北市議會今天開議，市長蔣萬安明後天將赴議會施政報告並備詢。民眾黨團4名議員均如願進入第一志願，黨團總召林珍羽說，新會期是預算會期，黨團聚焦在各選區的地方事件，希望大家將監督力道發揮到最大化。

【重磅快評】砍樹=無人機攻擊？南台灣豈不長驅直入？

台北市政府針對近來網路散布「修剪路樹是為了方便中共無人機入侵」提告，卻引來綠營側翼反擊，綠營民代還批 批市府「好大官威、打壓監督」；只是，砍樹等於無人機入侵已非單純的市政討論，砍樹也非北市獨有，南台灣縣市砍樹比北市有過之而無不及，如果綠營及側翼關心無人機入侵，怎能不稍微關注一下？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。