理想生活節25、26日香堤大道登場 艾薇、芒果醬、Karencici接力開唱

北市青年局公布青年理想生活節將於7月25日至26日下午2時至晚間9時在信義香堤大道登場，除邀請Karencici、艾薇、芒果醬、溫蒂漫步、公館青少年、曾妮、鄒序及打倒三明治等深受青年喜愛的歌手及樂團在兩日輪番登台外，更有超過30組青年表演團隊、35組以上青創品牌及4大主題展區，打造結合創業交流、多元展演、音樂演出與互動體驗的青年交流平台。

此次青年多元舞台集結超過30組表演團隊，而去年推出的「實驗舞台 Open Stage」今年擴大舉辦，吸引逾50組青年團隊報名，邀集歌唱、饒舌、自彈自唱、樂器演奏、舞蹈及跨域創作等不同領域創作者與團隊登台，更新增「安可舞台」讓去年度廣受好評的實驗舞台表演者今年能再次為市民帶來精采演出。

此外，青年局推出「理想問事所」、「未來電信」、「共創塗鴉牆」及「青春放映室」四大主題展區，並邀請金曲獎最佳裝幀設計獎獲獎團隊 Blob Club 打造「神秘怪怪屋 Be Unique!」，透過創意互動體驗，引導青年探索自我、想像未來，找尋屬於自己的理想生活。

除音樂演出及主題展區外，活動亦規畫「青創市集」集結超過35組青年品牌，涵蓋永續製品、風格設計、風味美食、異國文化及互動體驗等類別，其中包含青年局培力輔導團隊，展現青年創業成果。現場將邀集「山東饅頭/Sentimental」、「福星超市 FUXING MART」等插畫文創與選物品牌，以及重新詮釋台灣傳統米酒的「望山穗」、結合茶酒與特色生茶清酒的「酉時喝酒」等特色品牌，帶來多元創意商品與特色體驗。另規畫軌道車體驗、戰鬥陀螺競賽等多元互動活動，消費滿額即可兌換限量小禮，邀請民眾逛市集，感受青年品牌的創意魅力。