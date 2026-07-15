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新北客家局訪洛杉磯交流 義民祭可望前進美國
新北市客家事務局長劉冠吟率團訪問美國洛杉磯與客家社團交流文化承傳，大洛杉磯台灣客家會會長陳智昇正規劃在美國舉辦「客家義民祭」，目前正與新北客家局討論合作的可能性。
新北市府市政會議今天舉行，客家事務局由主任秘書巫宗仁代理出席，他並表示，局長劉冠吟正率團在美國參訪與文化交流。
客家局回應中央社記者詢問時表示，劉冠吟於7月9日率團赴美國洛杉磯，拜訪大洛杉磯台灣客家會會長陳智昇，與南加州台灣客家會會長胡永全等，當地具指標性的客家文化據點與意見領袖。訪問團預計7月17日返台。
劉冠吟以文字回應表示，針對客家文化未來發展方向交換意見；美國南加州擁有全美最密集的客家僑民聚落，並透過在地社團傳承客家文化；市府除分享創新構想經營「新北客家」品牌，並希望串聯海外客家社群的豐沛能量，一起推廣客家文化。
客家局轉述，胡永全表示，客家人重視勤勞、節儉與正直、堅持。應透過親子共同參與社團活動，深化青年世代認同客家語言與文化。
客家局說，陳智昇認為，除米食、擂茶等傳統文化，也應結合藍染等創新體驗，吸引更多青年及新世代參與社團，擴大影響力。大洛杉磯客家會正規劃將義民祭推向美國落地舉辦。
劉冠吟認為，新北市未來可借鏡加州經驗，從社團延伸至家庭，深化世代傳承客家文化。期待透過義民爺文化祭（義民祭）等活動，期許新北客家局客家諮詢委員會與洛杉磯客家社團結為「姊妹會」深化交流。
客家局說，訪問團也拜會洛杉磯華僑文教服務中心，中心主任張皓鈞表示，海外僑團與客家社團皆面臨高齡化及世代傳承挑戰，青年培力已成為組織永續發展的重要課題。期待未來深化交流，拓展客家文化合作網絡。
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