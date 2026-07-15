新北客家局訪洛杉磯交流 義民祭可望前進美國

新北市議員乃瑜針對偏區公托資源不足，今年5月曾在議會質詢，她不滿市府書面答覆因偏區幼兒少數不足設立標準，拿「公共親子中心」來當擋箭牌，根本是移花接木、敷衍了事，痛批「太官僚」。市府社會局今表示，考量偏鄉區域祖孫或隔代教養的型態，有社區親子空間需求，自2014年起完成12處公共親子中心設置，提供長者及學齡前幼兒共玩、共學、共歡樂的服務及友善空間。

2026-07-15 13:17