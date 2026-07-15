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北市議會開議！泛綠陣營搶下工務委員會 颱風淹水、天價遮陽傘成焦點

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議會今天開議，下午預備會議決定各委員會名單。記者楊正海／攝影
台北市議會今天開議，下午預備會議決定各委員會名單。記者楊正海／攝影

北市議會今天開議，藍綠議員主攻工務、警政衛生委員會，最終泛綠陣營成功拿下工務委員會多數席次、藍白陣營則拿下警政衛生委員會多數席次。民進黨議會黨團總召王閔生表示，新會期包含天坑、颱風、淹水、遮陽傘議題都將是黨團重點關注議題，也希望市府能清楚說明。

北市議會今天開議抽選委員會，工務、警政衛生兩個委員會均成大熱門，工務共有20人登記抽選11位、警政衛生12人登記抽選9位，最終工務委員會民進黨搶下5席、社民黨1席、國民黨4席、民眾黨1席；警政衛生國民黨搶下4席、民眾黨1席、民進黨4席。

民進黨議會黨團總召王閔生說，由於人數有限，無法兼顧所有委員會，抽籤決定將人力集中在問題最多的工務及警政衛生委員會，其餘則尊重議員意願或安排，希望針對近日民眾較為關心民生議題加強監督。

王閔生說，在休會這段期間北市爆發不少市政議題，包含敦化天坑、颱風天修樹砍樹、天價遮陽傘等疑雲，特別是日前內湖地區發生淹水，工務局至今未能明確說明究竟是時雨量過大，還是清淤或排水系統出了問題，都需要進委員會了解具體的處理內容並檢討，也要為下一任市長預算監督把關。

針對明日施政報告，是否會有動作，王閔生說，基本上還是會在市長上台前做一些黨團態度表達，除了颱風民生議題外，近日府會雙方因索資問題互槓，甚至黨內議員因為認真監督市政遭到攻擊，呼籲索資公開讓市民更公開看到事情真面目。

淹水 北市 天坑 王閔生

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