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板橋「華江123木頭園」特色遊戲場 正式完工啟用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

位於新北市板橋區華江一路旁的「華江123木頭園」全新兒童遊戲場正式完工啟用。成功打造兼具自然意象、安全遊戲及共融設計的鄰里型特色遊憩空間，提供在地居民與親子家庭安全、舒適且多元的休憩環境。

民政局林耀長局長表示，「華江123木頭園」是新北市完成的第262座特色共融公園，全新的兒童遊戲場以打造安全、舒適、多元的遊戲空間為目標，透過新設遊戲設施及整體環境營造，大幅提升公園整體的遊憩服務品質與休憩機能。本次新設項目包含多功能組合遊具、鞦韆、益智遊戲板、全齡體健設施，並同步建置安全橡膠方塊地墊、透水排水設施，更增設夜間景觀高燈照明、安全監視設備與禁菸鈴廣播裝置，完善綠帶空間機能，讓居民不分晝夜皆能安心使用。

板橋區陳奇正區長表示，華江123木頭園遊戲場以「多元遊戲、共融使用、安全陪伴」為設計理念，核心組合遊具整合了三角攀爬體能組、C型鑽籠、滑梯、木攀岩板、攀爬架及梅花樁走道，融合攀爬、滑行、平衡挑戰及探索等多元體驗，讓不同年齡層兒童依自身能力探索遊戲樂趣。遊具配置動線清楚、視野通透，方便家長於周邊步道及休憩座椅區就近陪伴照顧。

為落實共融遊戲精神，場內特別設置靜態「益智遊戲板」，提供觸覺、視覺及操作體驗，讓行動能力或肢體活動受限之孩童，也能於地面或輪椅高度輕鬆操作，提升遊戲場的可及性。此外，益智遊戲區亦作為高動態遊戲區的緩衝空間，使不同需求的兒童能於同一場域中共同遊戲。

柏翠里里長林陳秀菊表示，華江123木頭園位於江翠重劃區內，平日里民活動極為頻繁。許多年輕家庭移居到柏翠里，且期望公園能增設遊戲場以提供生活休憩需求。非常感謝新北市政府及板橋區公所積極重視地方需求，新設優質的特色遊戲場，不僅讓柏翠里增添活力氛圍，讓里民之間更凝聚共識。

板橋區公所表示，華江123木頭園位於新興住宅發展區，周邊居住人口持續增加，本座特色遊戲場也是今年繼玫瑰公園、溪頭公園、溪北公園、柏壽公園及仁愛公園後，第6座啟用的特色遊戲場。未來公所將持續推動轄內公園綠地遊戲場更新及老舊公園改善，透過友善、安全、共融且多元的公共空間營造，落實幸福宜居城市的願景。誠摯邀請家長於假日帶著孩子一同前來體驗全新的華江123木頭園。

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新北

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