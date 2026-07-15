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北市議會開議上演委員會攻防戰 綠成功搶下「頭號目標」工務委員會

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會今天開議，下午預備會議決定各委員會名單。記者楊正海／攝影
台北市議會今天開議，下午預備會議決定各委員會名單。記者楊正海／攝影

今年是選舉年，台北市議會提前在今天開議，下午決定各委員會名單，因近期台北市發生內湖淹水、高價遮陽傘、致癌油、砍樹和巴威颱風整備工作引發議論，藍綠都主攻工務和警政衛生委員會，民進黨團泛綠陣營成功搶下工務委員會，國民黨在警衛委員會僅打成平手，需要友軍支援。

台北市議會各黨團每次開議，會搶攻特定委員會，除了監督權，還包括實質預算審查權，這個會期是預算會期，又是選舉年，民進黨團把重心放在向來關注的工務議題，加上最近內湖淹水、高價遮陽傘、砍樹和巴威颱風整備工作，大多與工務委員會所屬市府局處議題有關。

除了向來熱門的工務委員會，另一個經常牽涉重大公共爭議或民生、食安焦點的是警政衛生委員會，包括之前的老鼠議題，以及近期的颱風整備、致癌油事件，這次依然搶手。

今天下午北市議會的預備會議前，國民黨和民進黨團各自舉行黨團會議，國民黨團研判，民進黨應會搶攻工務和警衛委員會，派重兵搶占這兩個最熱門的委員會。

下午抽籤，工務委員會共11位委員，共有20人列第一志願，警衛共9位委員，也有9人要搶進，需要抽籤決定。抽籤結果，民進黨議員有鍾佩玲、李建昌、洪健益、洪婉臻、王閔生5人，社民黨苗博雅1人；國民黨僅抽中王欣儀、林杏兒、汪志冰、陳錦祥，民眾黨是陳宥丞。

警衛委員會則有國民黨秦慧珠、應曉薇、李傅中武、柳采葳；民進黨是許淑華、張文潔、王孝維、林世宗，另一人是民眾黨張志豪。

國民黨市議會黨團書記長徐弘庭指出，黨團也預先研判民進黨會搶攻工務委員會，操作特定議題，黨團會協防，至於預算問題，受到關注的托育、敬老卡等社福議題，相信在野黨也不會擋。

巴威颱風 內湖 國民黨團

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