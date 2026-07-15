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北市議會開議…白營4戰將監督力道最大化 聚焦內湖淹水、北士科
北市議會今天開議，市長蔣萬安明後天將赴議會施政報告並備詢。民眾黨團4名議員均如願進入第一志願，黨團總召林珍羽說，新會期是預算會期，黨團聚焦在各選區的地方事件，希望大家將監督力道發揮到最大化。
開議下午決定各委員會名單，黃瀞瑩為交通委員會、陳宥丞是工務委員會、林珍羽是民政委員會、張志豪則是警政衛生委員會。
林珍羽表示，黨團4人一如上個會期，在不同委員會發揮監督力量。例如北市現為超高齡社會，蔣萬安施政卻著重在嬰幼兒，她希望為長者爭取敬老卡點數等社會福利，再者她是肺腺癌患者，關心癌症病友復工等權益。陳宥丞持續關注內湖淹水等民生議題；黃瀞瑩把關北士科交通發展；張志豪繼續爭取關警消等權益。
她說，新會期是預算會期，黨團聚焦在各選區的地方事件，希望大家將監督力道發揮到最大化。例如前陣子松山區氣爆事件、內湖淹水、北士科發展等長者社福、公安、居住正義等各區市政議題，都是新會期的質詢重點。
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