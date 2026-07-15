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【重磅快評】砍樹=無人機攻擊？南台灣豈不長驅直入？

聯合報／ 主筆室
屏東一直被外界稱砍樹最多的縣市之一，圖為台糖日前在台3線大規模砍樹，引發居民及護樹人士抗議。記者徐白櫻／攝影
屏東一直被外界稱砍樹最多的縣市之一，圖為台糖日前在台3線大規模砍樹，引發居民及護樹人士抗議。記者徐白櫻／攝影

台北市政府針對近來網路散布「修剪路樹是為了方便中共無人機入侵」提告，卻引來綠營側翼反擊，綠營民代還批 批市府「好大官威、打壓監督」；只是，砍樹等於無人機入侵已非單純的市政討論，砍樹也非北市獨有，南台灣縣市砍樹比北市有過之而無不及，如果綠營及側翼關心無人機入侵，怎能不稍微關注一下？ 

近來砍樹話題始自環境部長彭啟明，因為極端氣候加劇熱島效應，雙北、高雄都在路邊設置遮陽傘，馬上引爆「種傘不如種樹」討論。彭直言「種傘是短期做法，沒辦法解決高溫，只有種樹才能」，但是綠營及側翼卻只對蔣市府發動攻勢，綠營議員索資查出北市府2025年就移除3164棵樹，而2024至2025年合計減少4589棵樹，質疑這些樹都移去哪兒了？

如果討論樹被移植到那裡，當然是市政議題，大家可以務實討論、理性檢討。北市政府提出說法，指2025年移除3164棵樹，其中自然死亡996棵、腐朽639、病蟲害522棵，颱風災損472棵，一共2629棵，佔總數83%，另外17%則為人為與交通考量而移除，例如樹根破壞瀝青路面、交通意外或他影響公共安全等因素。坦白說，這樣已經說明很清楚了，外界「狂砍樹」的質疑應不攻自破。

不僅於此，台北市還說明種樹績效，單是2025至2026年，北市府就新種1萬3225棵樹，是移除數量的四倍多，縱然部分樹木是種在偏遠地區，市區補植率有待加強，但這卻被綠營側翼指為「台北市大量砍樹是為了方便敵軍無人機進行空中偵察」，這不是無腦，就是惡意的政治攻防了。綠營沒事可做，整天只想把蔣萬安當假想敵。 

要釐清的是，砍樹並不會方便大陸無人機攻擊，從軍事科技而言，先進無人機的偵蒐與導引是依賴衛星定位、慣性導引、合成孔徑雷達以及熱成像等技術，城市建築物、道路基礎設施等都是固定座標，路樹根本不是重點，砍樹替無人機開路不符合飛行常理，更與國防無涉，綠營側翼散布不實言論，目的難道不是政治操作、製造恐懼嗎？

如果北市府砍3164 棵樹，新種1萬3225棵樹是方便無人機攻擊攻擊，那南台灣的砍樹情況才真叫人咋舌。光是台南為了光電而砍伐、變更的林地面積高達200公頃，用面積換算至少砍15萬棵樹，台北市移除3164棵，還真是小兒科。 

再看高雄及屏東，高雄近期有兩個砍樹「熱點」，一是台3線旗山手巾寮路段，台糖大規模砍伐樹齡30至40年的林木，引發民眾與護樹團體抗議；二是橋頭糖廠周邊因應新市鎮開發將砍掉約100多公頃林地，粗估數量也有10萬棵，和台南是伯仲之間。

至於屏東，南二都根本瞠乎其後，屏東一直被外界稱砍樹最多的縣市之一 ，如果以光電開發砍伐與剷平面積來看，過去幾年台糖造林地大量轉作太陽能光電場，單是車城等地區的單一開發案面積即達55公頃，換算有10萬多棵樹木遭移除，場面怵目驚心。

再論補植，台南市今年預計種樹1萬5000棵，根本不及去年颱風肆虐倒伏、損毀的數量2萬7598棵，而且前仍在規劃階段；高雄10年前開始推動的「種植10萬棵樹」計畫，聲稱已陸續達標，但光是橋頭糖廠林地砍樹就要回打回原點，

如果北市府砍3164棵樹，新種1萬3225棵樹是方便無人機攻擊，只差沒說「通敵叛國」，南台灣砍了數十萬棵樹，豈不讓大陸無人機長驅直入、如入無人之境？蔣市府硬起來提告，綠營就批「好大官威、打壓監督」，難道要坐視已跨越法律紅線且引發恐慌的謠言繼續散布？採取法律行動只是必要的手段而已。

無人機 綠營 彭啟明

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