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嬰幼兒人數少就沒公托 陳乃瑜批市府拿人口門檻放棄偏區幼童

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜不滿因新北偏區嬰幼兒人數少就沒公托，痛批市府拿人口門檻放棄偏區幼童。圖／陳乃瑜提供
新北市議員陳乃瑜不滿因新北偏區嬰幼兒人數少就沒公托，痛批市府拿人口門檻放棄偏區幼童。圖／陳乃瑜提供

新北市議員乃瑜針對偏區公托資源不足，今年5月曾在議會質詢，她不滿市府書面答覆因偏區幼兒少數不足設立標準，拿「公共親子中心」來當擋箭牌，根本是移花接木、敷衍了事，痛批「太官僚」。市府社會局今表示，考量偏鄉區域祖孫或隔代教養的型態，有社區親子空間需求，自2014年起完成12處公共親子中心設置，提供長者及學齡前幼兒共玩、共學、共歡樂的服務及友善空間。

新北市議員陳乃瑜針對新北市政府書面答復烏來、坪林等偏鄉公托資源不足的質詢，她痛批，孩子出生在哪裡，不該決定他能不能享有公共托育，她說，市府至今仍抱持冷酷的「數字官僚」思維，以偏區嬰幼兒人口數不足為由，拒絕在烏來與坪林設立公托。她表示，「每一個孩子都是寶，偏區的孩子難道就不是新北市民？難道他們的受照顧權，可以因為人口數不夠就被打折嗎？」

她指出，根社會局答覆強調偏區公托設置標準是以「0至未滿2歲人口數200人以上」為基準。市府更以此辯稱，烏來區人口僅106人、坪林區僅25人，因此只提供「公共親子中心」和臨時托育來「補足」。陳乃瑜指出，市府拿「公共親子中心」來當擋箭牌，根本是移花接木、敷衍了事。親子中心的功能是提供親子共玩、辦理親職講座，根本無法解決父母每天急迫的、長時間的托育需求。

陳乃瑜指出，偏區人口少，正是政府更應主動補足資源的理由，不該是拒絕設立公托的藉口。人口不足門檻，不代表托育需求不存在，更不代表家長只能自己想辦法。陳乃瑜強調，烏來與坪林雖然有開設托育人員培訓，也有在地人才結訓，這代表地方上明明有潛在的托育能量與需求，市府卻遲遲不肯建立制度化的公托支持系統，完全是怠忽職守。

陳乃瑜呼籲市府，偏區的孩子不該被忽視而被遺忘，要求市府檢討「公托設置標準」，打破人口數的限制，針對偏鄉因地制宜，實質規畫公托設施，還給偏區家長與孩子遲來的「托育正義」。

新北市社會局指出，新北市自2011年推動公共托育政策，提供0至2歲的托嬰及0至6歲的社區親子服務，公共托育中心共130家，可收托6565人，是全國最多，每一個孩子都是寶，托育量能提升無論是都會、偏區皆是新北市政府重點政策；考量偏鄉區域祖孫或隔代教養之型態，有社區親子空間之需求，故103年起完成12處公共親子中心設置，提供長者及學齡前幼兒共玩、共學、共歡樂的服務及友善空間。

社會局說，今年3至5月至各偏區盤點場地，預計在今年底於各區設置1處定點臨托據點，後續將配合兒童托育服務法及其子法訂定，分別評估社區互助式托育機構及部落互助式托育機構之可行性，同時尋覓合適的場地辦理托育服務。

針對偏區托育服務資源開發，社會局在2023年至2026年間積極辦理托育人員訓練，另也聚焦「親職支持、育兒諮詢」，持續結合區公所及社團辦理親職講座、育兒指導等服務。

陳乃瑜 親子

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