快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

新北智慧道管中心6周年 明年進駐第二行政中心升級2.0

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北道管中心成立滿6周年，整合道路挖掘、地下管線圖資及即時施工監控，24小時全天候監控管理。圖／新北市工務局提供
新北道管中心成立滿6周年，整合道路挖掘、地下管線圖資及即時施工監控，24小時全天候監控管理。圖／新北市工務局提供

新北市智慧道路管理中心成立滿6周年，新北市工務局表示，道管中心自2020年成立以來，整合道路挖掘、地下管線圖資及即時施工監控，建立24小時全天候管理機制，預計明年搬遷至新北第二行政中心，升級為「智慧道管中心2.0」。

新北市地下密布自來水、電力、瓦斯及電信等民生管線，市府2020年7月16日成立「iRoad新北市智慧道路管理中心」，整合道路挖掘監控、施工協調、災害通報及緊急應變，提供一站式管理，並曾獲第三屆政府服務獎數位創新加值獎。

新北市工務局長馮兆麟表示，道管中心成立6年來持續精進圖資及道路挖掘管理，透過標準化圖資制度，平均每年新增約6.5萬筆第一級地下管線圖資，整體占比已提升至47.23%。

工務局指出，道路申挖工程逾時率已降至1%以下，違規裁罰總金額較過去下降17.8%；透過跨單位協調整合，減挖整合率提升至14.9%，平均每年減少約1100件道路挖掘案件，降低重複開挖及施工對交通與民眾生活的影響。

新北市養工處長鄭立輝表示，道管中心預計明年搬遷至新北第二行政中心，新空間將擴增至約105坪，導入智慧建築、節能減碳及無障礙設計，並建置符合ISO 27001標準的獨立機房及智慧環控系統，提升資訊安全及系統穩定性。

新道管中心核心作業區將設置30席固定監控席位，統籌道路巡查、挖掘及共同管道監控等業務，強化跨機關資訊整合及決策效率，並為後續導入AI智慧治理奠定基礎。

馮兆麟表示，升級後的智慧道管中心將持續與自來水、台電、瓦斯及電信等8大管線事業單位合作，結合AI科技、智慧監控及跨機關協作，提升道路管理安全與效率。

新北市工務局長馮兆麟（右）視察新北市智慧道路管理中心運作情形，預計明年搬遷進駐第二行政中心升級為「智慧道管中心2.0」。圖／新北市工務局提供
新北市工務局長馮兆麟（右）視察新北市智慧道路管理中心運作情形，預計明年搬遷進駐第二行政中心升級為「智慧道管中心2.0」。圖／新北市工務局提供

延伸閱讀

淡江大橋研擬專屬封橋制度！應對颱風「不比照停班課標準」

精準整合產業空間、攜手投資新北 2026新北土地招商媒合會8月登場

還路於民 萬大中和線一期 年底車道復原

串聯機器人園區 新營醫院打造全國首座AI智慧照護基地

相關新聞

新北智慧道管中心6周年 明年進駐第二行政中心升級2.0

新北市智慧道路管理中心成立滿6周年，新北市工務局表示，道管中心自2020年成立以來，整合道路挖掘、地下管線圖資及即時施工監控，建立24小時全天候管理機制，預計明年搬遷至新北第二行政中心，升級為「智慧道管中心2.0」。

新北2026災害管理國際研討會 美日韓星專家齊聚打造韌性城市

新北市消防局今辦「2026災害管理國際研討會」，邀集美、日、韓、新加坡防救災專家、內政部前部長李鴻源、中央氣象署署長呂國臣，針對極端氣候與科技防災深度交流。新北市長侯友宜強調將精進新北市的災害防救效能，打造安全永續的未來。

新北市兒童藝術節闖出名號 連兩年獲美國謬思景觀設計類白金獎

新北市兒童藝術節近日熱鬧展開，接下來「新北市巷弄藝起來」及「新北街頭學校」接棒登場，陪伴市民度過充滿藝術氛圍的夏日，新北市文化局今在市政會議專題報告，分享近年文化施政成果。

奪板一運動場就能奪天下？各路人馬都想搶

板橋第一運動場緊鄰三鐵共構的板橋車站，交通便利、腹地廣闊，可容納4萬至5萬人，是新北市少數可舉辦大型政治造勢活動的場地，也是歷屆市長選舉選前之夜熱門首選，每逢選舉藍綠都會上演「卡位戰」，近幾年在該處辦選前之夜者，也都順利登上市長寶座，地方盛傳「奪板一奪天下」。

基泰大直案損鄰重建 都更公展到明天

基泰大直案將滿三年，廿五住戶仍有三戶未與建商和解。傳當初扣押的一億元帳戶將關戶，等同建商可恢復支用，市府澄清未達關戶要件。目前基泰案公展至明天，重建路再推進；周邊受影響的東、南側公辦都更案則第二度招商，若順利九月決標。

還路於民 萬大中和線一期 年底車道復原

萬大中和線一期明年底完工，十餘年施工期，讓新北中和、土城連城路周邊陷入交通黑暗期。北市捷運局昨在新北道安會報指出，新北端各站道路復舊、還路於民拚今年底前完工，包括人行道拓寬、增設行人庇護島與偏心左轉車道等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。