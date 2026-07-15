新北智慧道管中心6周年 明年進駐第二行政中心升級2.0

新北市智慧道路管理中心成立滿6周年，新北市工務局表示，道管中心自2020年成立以來，整合道路挖掘、地下管線圖資及即時施工監控，建立24小時全天候管理機制，預計明年搬遷至新北第二行政中心，升級為「智慧道管中心2.0」。

新北市地下密布自來水、電力、瓦斯及電信等民生管線，市府2020年7月16日成立「iRoad新北市智慧道路管理中心」，整合道路挖掘監控、施工協調、災害通報及緊急應變，提供一站式管理，並曾獲第三屆政府服務獎數位創新加值獎。

新北市工務局長馮兆麟表示，道管中心成立6年來持續精進圖資及道路挖掘管理，透過標準化圖資制度，平均每年新增約6.5萬筆第一級地下管線圖資，整體占比已提升至47.23%。

工務局指出，道路申挖工程逾時率已降至1%以下，違規裁罰總金額較過去下降17.8%；透過跨單位協調整合，減挖整合率提升至14.9%，平均每年減少約1100件道路挖掘案件，降低重複開挖及施工對交通與民眾生活的影響。

新北市養工處長鄭立輝表示，道管中心預計明年搬遷至新北第二行政中心，新空間將擴增至約105坪，導入智慧建築、節能減碳及無障礙設計，並建置符合ISO 27001標準的獨立機房及智慧環控系統，提升資訊安全及系統穩定性。

新道管中心核心作業區將設置30席固定監控席位，統籌道路巡查、挖掘及共同管道監控等業務，強化跨機關資訊整合及決策效率，並為後續導入AI智慧治理奠定基礎。

馮兆麟表示，升級後的智慧道管中心將持續與自來水、台電、瓦斯及電信等8大管線事業單位合作，結合AI科技、智慧監控及跨機關協作，提升道路管理安全與效率。