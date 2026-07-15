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新北2026災害管理國際研討會 美日韓星專家齊聚打造韌性城市

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜頒發感謝禮給李鴻源。記者黃子騰／攝影
侯友宜頒發感謝禮給李鴻源。記者黃子騰／攝影

新北市消防局今辦「2026災害管理國際研討會」，邀集美、日、韓、新加坡防救災專家、內政部前部長李鴻源、中央氣象署署長呂國臣，針對極端氣候與科技防災深度交流。新北市長侯友宜強調將精進新北市的災害防救效能，打造安全永續的未來。

研討會以「韌性城市2026：多重危機下的全災型防禦」為主題，新北市長侯友宜表示，面對氣候變遷與複合式災害的嚴峻風險，跨國合作與知識交流顯得尤為重要。城市治理核心必須從傳統的「被動式減災」改變為「全災型防禦」。感謝遠道而來的各國防災專家與學者，帶來智慧防災、科技應變及社區重建等領域的寶貴經驗。

侯友宜指出，新北市在颱風生成初期便能提前三天展開預備工作，超前部署讓城市不再畏懼災害挑戰。另外新北市將在三重的第二行政中心建構全台灣最完整的一站式EOC，整合各單位的指揮中心，這是全台灣甚至是國際間少見的EOC。侯友宜感謝時任副市長的李鴻源協助建立新北市的EOC，讓新北市能以科技力量守護市民安全。

消防局長陳崇岳指出，消防局透過VR的訓練，已經很成熟的訓練指揮官可以完整掌握災害現場狀況。在緊急救護部分新北市去年OHCA（患者到院前心肺功能停止）的存活率已達到12.13%，僅次於西雅圖的20%。未來新北市將透過更多先進的設備，再次提升OHCA存活率。

陳崇岳說，研討會也邀請李鴻源教授說明馬太鞍溪堰塞湖潰堤等案例，雖然新北市境內目前無堰塞湖，但大規模區域疏散的經驗，也可以讓新北市在面對未來更巨大的災害挑戰先做好準備。

新北市消防局表示，研討會首場專題演講邀請到前內政部部長李鴻源教授擔綱主講，隨後再進行6個場次深度研討，及3個場次的產、官、學、研的對話與問答互動，不僅擴展了新北市的國際防災視野，更成功搭建起國際防救災技術與經驗的交流平台，為各國攜手面對未來災害挑戰注入強大能量。

侯友宜聆聽報案系統說明。記者黃子騰／攝影
侯友宜聆聽報案系統說明。記者黃子騰／攝影

侯友宜觀看各式救護新設備。記者黃子騰／攝影
侯友宜觀看各式救護新設備。記者黃子騰／攝影

新北市2026災害管理國際研討會邀請美日韓星多國專家與會。記者黃子騰／攝影
新北市2026災害管理國際研討會邀請美日韓星多國專家與會。記者黃子騰／攝影

新北市消防局長陳崇岳表示，研討會分享的議題可以讓新北市在面對未來更巨大的災害挑戰先做好準備。記者黃子騰／攝影
新北市消防局長陳崇岳表示，研討會分享的議題可以讓新北市在面對未來更巨大的災害挑戰先做好準備。記者黃子騰／攝影

新北 侯友宜 李鴻源

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