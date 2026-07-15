新北2026災害管理國際研討會 美日韓星專家齊聚打造韌性城市

新北市消防局今辦「2026災害管理國際研討會」，邀集美、日、韓、新加坡防救災專家、內政部前部長李鴻源、中央氣象署署長呂國臣，針對極端氣候與科技防災深度交流。新北市長侯友宜強調將精進新北市的災害防救效能，打造安全永續的未來。

研討會以「韌性城市2026：多重危機下的全災型防禦」為主題，新北市長侯友宜表示，面對氣候變遷與複合式災害的嚴峻風險，跨國合作與知識交流顯得尤為重要。城市治理核心必須從傳統的「被動式減災」改變為「全災型防禦」。感謝遠道而來的各國防災專家與學者，帶來智慧防災、科技應變及社區重建等領域的寶貴經驗。

侯友宜指出，新北市在颱風生成初期便能提前三天展開預備工作，超前部署讓城市不再畏懼災害挑戰。另外新北市將在三重的第二行政中心建構全台灣最完整的一站式EOC，整合各單位的指揮中心，這是全台灣甚至是國際間少見的EOC。侯友宜感謝時任副市長的李鴻源協助建立新北市的EOC，讓新北市能以科技力量守護市民安全。

消防局長陳崇岳指出，消防局透過VR的訓練，已經很成熟的訓練指揮官可以完整掌握災害現場狀況。在緊急救護部分新北市去年OHCA（患者到院前心肺功能停止）的存活率已達到12.13%，僅次於西雅圖的20%。未來新北市將透過更多先進的設備，再次提升OHCA存活率。

陳崇岳說，研討會也邀請李鴻源教授說明馬太鞍溪堰塞湖潰堤等案例，雖然新北市境內目前無堰塞湖，但大規模區域疏散的經驗，也可以讓新北市在面對未來更巨大的災害挑戰先做好準備。

新北市消防局表示，研討會首場專題演講邀請到前內政部部長李鴻源教授擔綱主講，隨後再進行6個場次深度研討，及3個場次的產、官、學、研的對話與問答互動，不僅擴展了新北市的國際防災視野，更成功搭建起國際防救災技術與經驗的交流平台，為各國攜手面對未來災害挑戰注入強大能量。

侯友宜聆聽報案系統說明。記者黃子騰／攝影

侯友宜觀看各式救護新設備。記者黃子騰／攝影

新北市2026災害管理國際研討會邀請美日韓星多國專家與會。記者黃子騰／攝影