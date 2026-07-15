新北市兒童藝術節闖出名號 連兩年獲美國謬思景觀設計類白金獎

新北市兒童藝術節近日熱鬧展開，接下來「新北市巷弄藝起來」及「新北街頭學校」接棒登場，陪伴市民度過充滿藝術氛圍的夏日，新北市文化局今在市政會議專題報告，分享近年文化施政成果。

新北市長侯友宜表示，文化不只是展演活動，更是城市治理重要力量，從一年四季品牌活動到國際級文化場館建設，新北持續以文化厚植城市競爭力，打造一座讓市民樂於生活、充滿溫度與歸屬感的幸福城市。

新北市文化局長張䕒育表示，新北持續打造具有城市特色的品牌活動，從「文化走春」、「茶山繚療」、「春遊三鶯」、「新北閱讀節」，到新北市美術館開館周年、「新北鼓藝節」、「潮盛新莊」，一年四季都有不同主題的文化盛事，讓文化融入市民日常生活，也形塑新北獨具特色的城市品牌。

其中，「茶山繚療」榮獲金點設計獎標章，「潮盛新莊」獲美國謬思創意獎文化活動類金獎肯定，展現新北文化品牌的創新能量。

暑假重頭戲「新北市兒童藝術節」今年以「怪獸叢林」為主題，結合大型藝術裝置、科技互動及表演藝術，打造全齡共享的藝文體驗，活動自108年至今累計吸引852萬人次參與，更連續兩年榮獲美國謬思景觀設計類白金獎。

侯友宜表示，新北市美術館開館至今已吸引逾310萬人次參與，今年再獲2026 DNA巴黎設計大獎文化建築優選，今年夏季市府響應三鶯線通車推出「藝向新北」系列活動，結合夏至音樂節、海山夜行建築光雕、表演藝術與煙火展演，吸引民眾走進新北市美術館戶外園區。

文化局指出，文化不只是保存，更要持續傳承，市府積極推動古蹟修復、歷史建築活化及文化資產保存，也透過傳統工藝、傳統表演藝術推廣、文化教育扎根，以及新北文化獎、全國兒少陶藝獎及陶藝雙年展等扶植計畫，提供創作者發光發熱的舞台，鼓勵不同世代共同參與文化創作，讓文化記憶持續傳承，攜手世代同行，打造兼具文化深度與幸福感的宜居城市。