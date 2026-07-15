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奪板一運動場就能奪天下？各路人馬都想搶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋第一運動場廣場是兵家必爭之地。記者葉德正／攝影
板橋第一運動場廣場是兵家必爭之地。記者葉德正／攝影

板橋第一運動場緊鄰三鐵共構的板橋車站，交通便利、腹地廣闊，可容納4萬至5萬人，是新北市少數可舉辦大型政治造勢活動的場地，也是歷屆市長選舉選前之夜熱門首選，每逢選舉藍綠都會上演「卡位戰」，近幾年在該處辦選前之夜者，也都順利登上市長寶座，地方盛傳「奪板一奪天下」。

依新北市體育局規定，板橋第一運動場廣場可於活動前6個月提出申請，每次最長可借用10天。藍營地方人士指出，各政黨對相關規定都相當熟悉，通常不會等選戰進入白熱化才申請，而是在開放受理第一時間立即送件，先將檔期搶下來，再依照選戰節奏規畫造勢內容、舞台搭設及相關活動。

回顧2018年新北市長選舉，當時國民黨候選人侯友宜將選前之夜設在板橋第一運動場，吸引大批支持者湧入，成為當年選戰最後高潮。

2022年市長選舉，板橋第一運動場也成為藍綠攻防焦點。當時民進黨候選人林佳龍原本規畫租借板橋第一運動場辦選前之夜，因場地已遭侯友宜陣營借走，改至板橋第二運動場及周邊道路辦大型造勢，雙方一度為場地及周邊路權隔空交鋒，場地之爭成為當時選戰熱門話題。

不過板橋第二運動場近年也成為大型政治活動的重要據點。2024年總統大選時，民進黨總統候選人賴清德的選前之夜便選在板橋第二運動場舉辦，與國民黨總統候選人侯友宜在板橋第一運動場隔空拚場。綠營人士表示，選前之夜辦在哪裡並非重點，最重要是提出讓市民有感的政見、爭取市民認同。

地方人士指出，選前之夜是投票前最後一次大型造勢，也是展現組織動員能力的重要時刻，他形容選前之夜就像大考前最後一次「模擬考」，雖然不代表最後投票結果，卻往往能反映各陣營的組織動員能力與選戰氣勢，「結果不會差太多」。

運動 新北市長 民進黨 選前之夜

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