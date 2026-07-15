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重啟伊戰 美擬攻德黑蘭核設施 美軍首度出動無人艇

獨／新北選前之夜場地卡位戰開打 藍搶得板一體育場、綠攻板二

聯合報／ 記者葉德正林麗玉／連線即時報導
板橋第一運動場前廣場是兵家必爭之地。記者葉德正／攝影
板橋第一運動場前廣場是兵家必爭之地。記者葉德正／攝影

距2026年選舉11月28日投票日還有136天，各陣營除加緊衝刺選情，選前黃金周及選前之夜造勢場地悄悄掀起卡位戰。國民黨新北市黨部證實，已完成板橋第一運動場選前之夜場地申請。由於場地可一次租借10天，藍營連黃金周時段也順利拿下。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧辦公室回應，已確定選前之夜造勢將在板橋第二體育場戶外廣場舉辦。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，黨部已依規定提出板橋第一運動場借用申請，11月27日選前之夜場地已完成申請程序，至於11月28日投票日是否也在板橋第一運動場辦開票之夜活動，仍須視李四川競選辦公室後續規畫，目前尚未定案。

李四川競選辦公室表示，選前之夜活動內容持續規畫中，依主管機關規定辦理場地借用。支持李四川的市民相當踴躍，預估選前之夜參與人數相當可觀，以兼顧民眾安全及交通便利的場地為優先考量，活動細節將適時公布。競辦也說，屆時將邀請所有新北市民不分顏色共同參與，一同支持「做事的人」，一棒接一棒，持續為新北拚建設。

蘇巧慧競選辦公室表示，選前之夜確定選在板橋第二運動中心戶外廣場舉辦，場地已依規定完成借用，競辦指出，板橋第二運動中心戶外廣場過去曾舉辦總統賴清德大型造勢活動，舞台設計、節目安排及活動流程仍在規畫中，將視選戰進程陸續公布。

據透露，板橋第一運動場一向是新北市大型選舉造勢的熱門場地，依規定可於活動前6個月申請借用，藍營早在今年5月開放受理時便著手卡位，回顧近幾屆新北市長選舉，國民黨候選人大多順利取得板橋第一運動場作為選前之夜場地，包括2018年、2022年侯友宜選舉，都在板橋第一運動場舉辦選前之夜，板一也被視為藍營選前大型造勢重要據點。

綠營人士指出，過去不論板一、板二都會爭取，「但非執政縣市，他們想給誰就給誰」。

新北市體育局表示，板橋第一運動場廣場依規定可於活動日前6個月提出借用申請，每次最長可借用10天，目前11月19日至11月28日檔期確實已有一個單位提出申請通過。

另，北市長選舉選前之夜熱門、指標大型造勢場地，首推凱道、北市府前廣場，各陣營都會提前規畫部署場地申請，凱道被黨工形容為「比搶大巨蛋門票還難」。國民黨北市黨部曾為搶場地，到網咖透過高速網路搶登記路權。

距北市長選戰還有4個多月，以凱道為例，根據北市府活動場地租借規定，申請人30天前可先到新工處「台北市申請使用道路網」申請路權，並繳交保證金，接著向轄區分局中正第一分局申請集會遊行許可，依照規定場地租借須於活動前7至30日內完成申請。

至於台北市政府前，因市民廣場不得租借給政治造勢活動使用，不過市府大樓前市府路也是熱門場地，是各陣營大型造勢場地首選之一，作法同樣是30日前提出路權申請，並繳交保證金，再向轄區分局申請集會遊行許可。

新北 藍營 蘇巧慧

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