基泰大直案損鄰重建 都更公展到明天

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉邱書昱洪子凱／台北報導
基泰大直案發生至今將滿三年，現建商基泰已將基地鋪上水泥，基地內有車輛停放，儘管設置有進場閘門，但沒有通電。記者林麗玉／攝影
基泰大直案發生至今將滿三年，現建商基泰已將基地鋪上水泥，基地內有車輛停放，儘管設置有進場閘門，但沒有通電。記者林麗玉／攝影

基泰大直案將滿三年，廿五住戶仍有三戶未與建商和解。傳當初扣押的一億元帳戶將關戶，等同建商可恢復支用，市府澄清未達關戶要件。目前基泰案公展至明天，重建路再推進；周邊受影響的東、南側公辦都更案則第二度招商，若順利九月決標。

基泰大直案二○二三年九月因施工損鄰，隔壁棟廿五戶房屋倒塌，事發近三年，當年受災的洪先生一家五口經歷家沒了，現住社宅。洪說，之前三年市府要求基泰全額負擔受災戶租金，但基泰前兩、三月跟住戶說想重談，住戶難以接受；已談好的重建條件也喊成本變高。

洪說，當初與基泰和解條件，包括租金補貼到重建交屋後三個月，還有重建後分回條件，住戶要求的不多，就是希望當時承諾不能縮水，「不能三年風頭過了，就要重新來談，希望基泰『誠信到底』」。

議員陳炳甫說，當初市府要求基泰提出一億元保證金，現距三年剩兩個月，重建還沒蓋，若解除扣押恐讓住戶後續沒補償，市長蔣萬安應當受災住戶的最後保障。

更新處表示，目前三戶未和解，已責成基泰持續溝通。都發局表示，市府前年五月廿日核准基泰申請畫定原工地及鄰損基地自畫單元，去年申請都更案報核，歷經多次退補正；今年四月申請續審，預計公展從上月十七日至明天，後續實施者應於卅日內，送計畫書申請召開幹事會。

另，基泰大直案後，市府要求北市工地須落實監測預警機制，不過上周敦化北路一處工地又發生道路塌陷，議員詹為元質疑機制無落實。建管處表示，會委託四大公會每月逐案檢查；該工地須第三方審查災害報告，報准後才能繼續施工。

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