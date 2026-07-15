淡江大橋颱風封橋 侯友宜：應擬專屬標準

基泰大直案將滿三年，廿五住戶仍有三戶未與建商和解。傳當初扣押的一億元帳戶將關戶，等同建商可恢復支用，市府澄清未達關戶要件。目前基泰案公展至明天，重建路再推進；周邊受影響的東、南側公辦都更案則第二度招商，若順利九月決標。

2026-07-15 00:16