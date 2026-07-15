淡江大橋颱風封橋 侯友宜：應擬專屬標準

聯合報／ 記者葉德正張策／新北報導
淡江大橋夕照美不勝收。記者張文玠／攝影
淡江大橋夕照美不勝收。記者張文玠／攝影

淡江大橋通車兩個月，新北市交通局昨在道安會報談「淡江大橋通車優化關鍵報告」，提出颱風期封閉制度建議。市長侯友宜指，橋面風況與平面道路不同，不能以一般停班課標準為依據，要求交通局、區公所與中央公路局合作建立常態監測機制，研擬屬於淡江大橋的預防性封橋標準，同步規畫橋下平面道路及淡海輕軌等號誌、管制配套措施。

交通局簡任技正吳政諺指出，淡江大橋通車前舉行逾二百場協調會議，完成道路拓寬、智慧交通建置、公車路網調整及停車攔截等配套。透過監控車流得知，淡江大橋分擔關渡大橋旅次達百分之四十，高於原先預估的百分之三十，首月更吸引約四成新車流，尤其假日夕陽時段湧入大量賞橋民眾，市府增設二十九面疏導牌面、調整橋兩端路口號誌與車流管制、優化公車路線等措施，後續將持續改善停車、公共運輸及自行車動線。

此次淡江大橋首度面臨巴威颱風壓力測試，公路局有採納新北市建議，先行封閉機車及自行車道，陣風達十級時再全橋封閉。侯建議，未來是否還要採更嚴格標準，要求交通局、區公所要與中央公路局建立常態性風雨監測，透過實際數據建立淡江大橋專屬封橋標準。

道安顧問邱裕鈞說，預防性封橋涉及瞬間風速門檻，執行方式須審慎評估，並提前對外充分說明，避免民眾到了現場才發現橋梁封閉。

另，淡水聯外另一條交通動脈淡北道路正如火如荼施工，工程起點淡金高架橋鋼箱梁吊裝作業已完成，現正進行橋面板施作，預計七月底完成跨越中正東路主體工程。

侯友宜 關渡大橋 淡江大橋

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