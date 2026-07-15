還路於民 萬大中和線一期 年底車道復原

萬大中和線一期明年底完工，十餘年施工期，讓新北中和、土城連城路周邊陷入交通黑暗期。北市捷運局昨在新北道安會報指出，新北端各站道路復舊、還路於民拚今年底前完工，包括人行道拓寬、增設行人庇護島與偏心左轉車道等。

萬大中和線新北轄段全長五點七公里，在新北設有永平國小、中和、連城錦和、中和高中、莒光等五站及金城機廠。

北市捷運局指出，中和、連城錦和、中和高中及金城路三段等路段圍籬，預計今年底恢復車道。連城錦和站拓寬人行道最寬可達三點三公尺，改善路段超過六百公尺；金城路三段恢復車道後，將採車彎式停車格設計，不影響主線車流，維持原有停車格數，兼顧交通與停車需求，並將電箱、控制箱等設施集中至設施帶，淨空步行空間。

中和站將透過地下連通道銜接環狀線，新增行人庇護島及偏心左轉車道；連城錦和站聯合開發大樓將提供四十五席汽車、二百席機車及四百席自行車停車位。

市長侯友宜表示，道路復舊及交通改善不必等捷運全線完工，讓車道、人行道及通學環境盡快恢復，也減少施工對沿線商家的衝擊，市府緊盯工程進度，要求同步完成約二點七公里人行道及高中、國小周邊通學廊道改善。

三鶯線試營運後，大量旅客經頂埔站轉乘板南線，造成板南線尖峰時段擁擠，萬大中和線未來可望分擔約三分之一旅運量。

在地商家說，萬大中和線施工十多年，架圍籬、道路縮減，對生意及生活影響甚大，一旦會車不慎恐造成大塞車，希望雙北交通單位加速復原道路，加速沿線發展。

捷運萬大樹林線第一期路面工程逐漸收尾，地下月台層公共藝術正討論中，北市捷運局說，站內公共藝術大多已定案，但尚未安裝，全線以「綠．律」為主題。