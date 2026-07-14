蘇巧慧與福壽董座同台未提食安 李四川競辦：選舉比市民健康重要？

中聯致癌毒油風暴持續擴大，李四川競選辦公室發言人郭音蘭今指，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧在致癌毒油爆發後態度消極，更讓人訝異是案後發蘇巧慧與毒油事件關鍵人福壽實業董事長洪堯昆同台出席活動更全程裝沒事隻字不提，痛批蘇巧慧根本把個人選舉利益放在市民食安之上，難道選舉比市民健康還重要?

郭音蘭指出，蘇巧慧與洪堯昆7月3日出席活動合照照片，至今仍高掛在蘇巧慧臉書上，更令人質疑的是，當時中聯癌油案已爆發，洪堯昆就在蘇巧慧身旁，面對如此重大的食安焦點，蘇巧慧在現場不可能不知道，甚至蘇巧慧政策召集人羅致政也在場，蘇巧慧卻對此不發一語，還當作沒這回事。

郭音蘭質疑，蘇巧慧究竟與洪堯昆究竟是何關係？是否私下熟識？其次是當天洪堯昆就在蘇巧慧身邊，是刻意視而不見，還是私下達成了什麼默契？為什麼對市民最關心的毒油流向與追責隻字不提？

郭強調，12年前蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌曾大罵當時的政府「推卸責任是混蛋」，高喊中央政府要負起全責；如今面對自家執政爆發的致癌毒油風暴，蘇巧慧卻改口稱「中央地方各自負責」，全力為中央護航，這種「別人的執政是中央責任，自己的執政就甩鍋地方」的雙標，令人完全無法接受。

郭音蘭表示，蘇巧慧嘴巴上高喊「最懂新北、最在乎新北」，但新北市民需要民意代表站出來為健康發聲時，蘇巧慧卻選擇幫中央政府甩鍋卸責，看在新北市民眼裡是莫大的諷刺，市民有權利知道真相，請蘇巧慧不要再逃避立委監督職責，正面回應新北市民：「妳跟洪堯昆關係到底是什麼？為什麼至今不敢對中央提出半句質疑？」