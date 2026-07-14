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統一超APP從簡退費 北市府籲各通路可比照辦理

中央社／ 台北14日電

中聯油品致癌物超標波及超商鮮食，統一超商今天起陸續主動退款至消費者的APP零錢包。台北市法務局表示，持續督促各大銷售通路儘速辦理退費，並呼籲可納入APP退費方式。

食藥署公布中聯油品致癌物苯駢芘超標事件232項受影響產品明細，多款超商鮮食入列。統一超近日表示，將配合聯華食品退費，凡於今年4月13日至4月23日在7-ELEVEN購買聯華食品疑慮批號的鮮食商品，若結帳有報會員，統一超7月14日起會主動退費至APP零錢包，未報會員消費者提供發票等可至門市退費。

法務局下午透過新聞稿表示，台北市政府7月9日已邀集大型通路業者召開行政調查會議，強烈要求落實「從速、從寬、從優、從簡」的退費原則。

另外，為保障消費者權益，7月13日也正式發函各大連鎖超商及知名超市與量販通路，要求業者應立即盤點有無販售問題產品，運用會員大數據主動通知受影響的消費者，並儘速公布退款措施。

台北市消保官說，統一超商今天已啟動退費作業，並針對具備會員身分的消費者採取「主動退費」機制，大幅提升消費者退款便利性，台北市政府呼籲各大連鎖通路可參考納入退費的方式。

法務局表示，將持續督促尚未公布具體方案的業者儘速跟進，並要求各大通路後續須定期更新與回報辦理退費數量與金額。

法務局提醒，消費者近期若曾於超商購買相關鮮食產品，請務必妥善保留購買明細或保存會員載具紀錄；北市府將持續緊盯後續業者的退費落實情形，市民若遇超商門市退貨遭拒或有其他消費爭議，請即刻撥打1999市民熱線或1950全國消費者服務專線尋求協助。

中聯油品 7-ELEVEN 聯華

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