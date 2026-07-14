北市114年十大死因癌症居首 較113年增220人

台北市衛生局今天發布114年北市十大死因，癌症居首，5599人死亡、占全部死亡人數28.6%，已連續53年排第一。對比官網113年的5379人、27.3%，增加220人、提升1.3個百分點。

台北市衛生局公布114年台北市十大死因統計結果。死亡共計1萬9601人，較113年的1萬9734人減少133人、減少0.7%。

衛生局並說，北市十大死因癌症居首，且是自民國62年以來，已連續53年居首，114年共造成5599人死亡，占全部死亡人數28.6%，癌症死亡率為每十萬人口227.1人。

對比去年發布113年癌症共造成5379人死亡、占全部死亡人數27.3%、死亡率為每十萬人口215人。114年癌症死亡人數增加220人、占全部死亡人數的比率提升1.3個百分點、癌症死亡率每十萬人口增加12.1人。

衛生局並說，其中肺癌已連續40年居北市癌症之首，114年死亡1117人，占癌症死亡人數約2成，肺癌死亡率為每十萬人口45.3人。結腸直腸癌死亡率較113年增加9.4%，胰臟癌死亡率增加27.4%，增幅最為明顯。女性乳癌死亡率則下降7.9%。

除了癌症居首，衛生局說，北市十大死因，心臟疾病（高血壓性疾病除外）第2、肺炎第3、腦血管疾病第4、糖尿病第5、慢性下呼吸道疾病第6、高血壓性疾病第7、腎炎與腎病症候群及腎病變第8、事故傷害第9、血管性及未明示之失智症第10。

衛生局說，觀察「標準化死亡率」，包括心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病下降、事故傷害、失智症都是下降，顯示慢性病防治及醫療照護持續發揮成效。但腎炎、腎病症候群及腎病變標準化死亡率上升，應關注。

此外，衛生局說，114年「死亡率」為每十萬人口795.1人（113年788.9人）。排除人口老化因素的「標準化死亡率」為每十萬人口295.5人（113年307.4人），下降3.9%，顯示排除人口老化因素，北市整體死亡風險持續下降。