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淡北道路高架橋鋼箱梁完成吊裝 7月底拚完成跨中正東路主體工程

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡北道路工程起點淡金高架橋鋼箱梁吊裝作業已順利完成，目前正進行橋面板施作，預計7月底完成跨越中正東路的主體工程。圖／新北市工務局提供
淡北道路工程起點淡金高架橋鋼箱梁吊裝作業已順利完成，目前正進行橋面板施作，預計7月底完成跨越中正東路的主體工程。圖／新北市工務局提供

新北市淡北道路工程持續推進，新北市新工處表示，工程起點淡金高架橋鋼箱梁吊裝作業已順利完成，目前正進行橋面板施作，預計7月底完成跨越中正東路的主體工程。

新工處指出，淡金高架橋是淡北道路重要工程節點，鋼箱梁完成吊裝後，後續將持續進行橋面板等工程，施工團隊將依進度推進，盼如期完成跨越中正東路路段的主體結構。

至於台北市端工程，新工處表示，中央北路車行箱涵目前正進行邊坡開挖，但施工過程遭遇堅硬岩盤，對工程進度造成影響。工程團隊已檢討現場條件並調整施工工法，以因應岩盤帶來的施工挑戰。

新工處表示，施工期間將持續留意交通維持情形，若因極端氣候等因素需要調整車道數量或寬度，將與交通、警察等相關單位滾動檢討，並提前公告相關資訊，讓用路人及早規畫替代路線，盡量降低工程對交通的影響。

高架橋 台北 淡北道路

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