提升金山區運動休閒廣場舒適性 議員會勘增設空調

金山區室內的運動場地運動休閒廣場是居民運動休閒的好去處。不過雖是綠建築的設計，在夏日炎炎的氣候中，待在室內運動休閒依舊是顯得有些悶熱。為此在接獲民眾建議後，市議員張錦豪也發起會勘，邀請里長、區公所等相關單位到場，商討改善方法。

市議員張錦豪指出，接到民眾的建議，在運動休閒廣場裡打球太過悶熱，因此也希望是不是能夠加裝空調來改善這樣的問題。為此也特別請來區公所及里長看看加裝空調是否可行，希望能夠改善現況，讓運動場域更舒適。

金山運動休閒廣場是居民運動休閒很重要的室內場地，定期都會舉辦的機車下鄉考照服務也都在這裡舉辦。只是夏日炎炎、人一多就更加悶熱，因此不少喜愛運動的使用者也希望能夠增設空調設備，讓民眾在室內運動不僅遮風避雨，還可以涼爽降溫一些。

會勘過後市議員張錦豪也表示，區公所已經開啟運動休閒廣場水冷空調的招標作業，將會有690萬元的預算，經過80天的工期施工，確定在今年年底之前就會完工。希望藉此能夠為運動休閒廣場提升運動休憩的舒適度，讓不論是年輕人打球、年長者運動都舒適又安全。