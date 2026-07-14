八里愛心教養院特展淡水區展出 院生展陶藝創意

新北市立八里愛心教養院，日前在滬尾藝文休閒園區的滬尾故事館舉辦《陶藝.淘意》特展開幕展，活動展出院生親自創作的各式海洋生物、植物等超過百件陶藝及手拉坏作品，新北市社會局長李美珍、滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺、議員鄭宇恩及其他民代助理皆親自到場，向這群突破身體限制的藝術家們致上誠摯鼓勵及祝賀，並歡迎大家到滬尾藝文園區觀賞並給予鼓勵。

活動以院生及志工帶來「電動輪椅－輪標舞」精彩揭幕，由院生及志工共同完成具有熱帶風情的恰恰舞蹈。接著陶藝社團老師張耀全分享指導過程，並邀請李美珍與紀維綺一同體驗手拉坏製作，院生阿琮上台接手示範，並透過可活動的右手食指、拇指搭配進行作品收尾，長年以單獨右手進行陶藝創作，展現過人的努力成果。

滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺說，園區自111年起與新北愛心教養院合作多年，此次《陶藝・淘意》特展再度於滬尾故事館展出，不僅實踐園區「共美・共學・共鳴」的經營理念，也是期盼能支持、鼓勵院生們，專注於一件事情並完成作品真的很不容易，希望提供展演的空間，讓更多人可以看見。

新北市政府社會局長李美珍代表侯友宜市長對滬尾藝文休閒園區、愛心教養院的老師及志工團隊表達感謝，此次展覽不僅讓院生有機會學習才藝並展出自己的作品，也有機會讓社會大眾看見對障礙者的努力，是實踐CRPD(國際身心障礙者權利公約)很重要的一環。誠摯邀請民眾走進展場，一同感受陶土與生命交織出的動人故事。

《陶藝.淘意》特展即日起展出至8月2日，地點位於新北市滬尾藝文休閒園區2樓「滬尾故事館」。歡迎社會各界前往參觀、體驗藝術，共同見證障礙者創作背後的勇氣、堅持與故事。此外，主辦單位特別規劃7/17、7/24、7/31這3天周五的下午1點至3點進行「輕陶土體驗活動」。