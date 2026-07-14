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新式捲簾防西曬隔熱 汐止議員助白雲國小全校更新窗簾

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
白雲國小已經完成全校各班教室共計156片窗簾更新，有效改善過去因陽光直射造成教室過熱、光線干擾等問題。圖/觀天下有線電視提供
白雲國小已經完成全校各班教室共計156片窗簾更新，有效改善過去因陽光直射造成教室過熱、光線干擾等問題。圖/觀天下有線電視提供

為了提升校園學習環境品質，新北市議員白珮茹不但協助汐止區白雲國小電腦教室進行整修，因為，教室普遍都有西曬的問題，舊式窗簾隔熱效果也有限，所以，這次也協助全校班級教室窗簾全面更新，新式窗簾具備良好的降溫與節能效果，讓師生有更舒適的授課空間。

改善校園西曬及眩光問題，新北市議員白珮茹積極爭取經費，協助汐止區白雲國小進行全校教室窗簾汰換工程。現在學校已經完成全校各班教室共計156片窗簾更新，有效改善過去因陽光直射造成教室過熱、光線干擾等問題，降低學生上課時受到日曬影響的情形。

新北市議員白珮茹表示，主要是到學校看一下之前有協助做窗簾的改善，因為，白雲國小有部分教室有西曬的問題，換上新式窗簾可以讓整個教室更涼爽，也符合防火的標準，巡看一下更新的教室，確實在窗簾更新後，比較不會卡灰塵，降溫效果也更好，也可以達到節能的效果。

白雲國小校長施富有指出，白珮茹議員協助學校爭取教室窗簾改善汰換，讓白雲國小全校18個班及科任教室都能更換新的窗簾，讓過去太陽直射造成教室溫度過高的情況、以及眩光的效應降低很多。

施富有提到，捲簾的設計在使用上也更方便，比過去的拉簾更好使用，另外，主要在清潔上面更容易整理，對孩子的身體健康更有保障，非常謝謝議員的支持，以及市府教育局經費挹注，讓學校在教學空間環境越來越好。

汐止 議員 白珮茹

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