家登精密捐82萬裝備助三峽警 機能服、蒐證器材提升執勤量能

為提升基層員警執勤安全與蒐證能力，家登精密工業公司董事長邱銘乾捐贈總價值82萬5825元的透氣機能服、防曬袖套及高階蒐證器材給新北市三峽分局。三峽分局今天舉行捐贈儀式，並頒發感謝狀，感謝企業支持地方治安工作。

三峽分局表示，邱銘乾在三峽成長，出身礦工家庭，長年投入地方公益，過去曾捐贈公司股票協助三峽興隆宮重建，也持續扶助弱勢及資助清寒學生。這次則將回饋鄉里的行動延伸到警政工作，希望改善員警在高溫、豪雨等環境下執勤的舒適度，也透過先進蒐證設備協助犯罪偵查、重大活動及維安勤務。

邱銘乾表示，三峽是自己的根，深知第一線員警輪班執勤、維護治安與交通秩序的辛勞，因此希望透過機能服飾及防曬袖套，減輕戶外勤務負擔；高階蒐證設備則可協助保存關鍵證據，讓員警執法更安心。

此次捐贈的服飾也繡有三峽分局專屬標誌，圖案結合分局現址經緯度及三峽、鶯歌地區等高線地圖，象徵警方守護轄區，並融入三峽分局全銜及家登精密代碼「3680」。

三峽分局長許再周表示，面對犯罪手法不斷翻新，執法裝備需持續升級。本次受贈的微型蒐證器材將配發各外勤單位使用，可提升現場蒐證及事實還原能力，也有助保障員警安全、執法程序及民眾權益。

許再周表示，治安維護不能只靠警方，民間支持同樣重要，這次捐贈不僅增加實際裝備量能，也鼓舞基層員警士氣，三峽分局將持續精進執法作為，維護三峽、鶯歌地區治安。

家登精密董事長邱銘乾（左二）出席捐贈儀式表示，希望透過機能服飾及蒐證設備，改善第一線員警執勤條件並提升蒐證量能；三峽警分局長許再周（右二）代表致謝。圖／三峽分局提供