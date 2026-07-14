2026新北兒童藝術節「怪獸叢林」奇幻登場

照片取自新北市政府

「2026新北市兒童藝術節」自7月13日至7月19日於新北市市民廣場、新北市府一樓大廳與板橋區府中廣場熱鬧登場，新北市長侯友宜13日晚間與紙風車劇團共同揭開活動序幕。今年活動以「怪獸叢林」主題，邀集國內外表演團隊與藝術家，結合表演藝術、裝置藝術、科技互動及沉浸式體驗，打造充滿驚奇與歡樂的探險叢林。

侯友宜市長表示，新北市兒童藝術節邁入第18年，今年活動規劃聲林舞台、幻獸谷、叢林故事屋、怪獸基地及奇幻島5大主題場域，以及10大裝置藝術。透過精彩的劇團表演及大型裝置藝術，讓孩子們彷彿置身怪獸叢林之中，歡迎大小朋友一起前來展開勇敢的冒險旅程。

新北市市民廣場活動期間，每日推出精彩節目，13日開幕首日由紙風車劇團演出《唐吉軻德冒險故事 銀河天馬》，接續還有「創造焦點」演出《小丑八怪》；「無獨有偶工作室劇團」帶來《演奏吧！好土樂團》；「缺席舞團－奇幻劇團」的《怪獸叢林：恐龍探險隊》，以及「愛樂劇工場」的《青鬼好朋友》接力炒熱活動氣氛，19日則由「如果兒童劇團」帶來《小豬探2-教室很有事》作為閉幕演出。此外，首度來臺的法國巨偶街頭劇團「阿奇博・卡拉曼特拉劇團」（Cie Archibald Caramantran）也於活動期間演出結合高空肢體、戲劇、馬戲與現場音樂的定目劇《塵埃舞會》。

今年各主題場域也打造多元互動體驗，位於市府大廳的「怪獸基地」規劃三座半密閉展間，透過空間敘事與互動科技，讓孩子們化身冒險主角，展開拯救恐龍任務；市民廣場的「幻獸谷」集結來自法國、日本、韓國及臺灣藝術家的10件大型裝置作品；「叢林故事屋」親子劇場則結合180度環形投影、臺灣原創動畫、聲光特效及五感互動，打造沉浸式體驗；板橋府中廣場的「奇幻島」推出舞台演出、親子闖關、美食市集及O劇團《愛麗絲：東方夢遊》、《短耳兔：狂歡PLAY》、媽爹講故事《怪獸叢林迷宮大冒險》等節目；廣受喜愛的「卡牌挑戰任務」今年也推出全新65張卡牌，歡迎民眾來挑戰卡牌蒐集的樂趣。

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